Ρόδος: Συναγερμός για φωτιά στον Αττάβυρο – Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρόδο, με τις πυροσβεστικές και τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε αυξημένη κινητοποίηση μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αττάβυρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και Άγιος Ισίδωρος. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε μη δασική περιοχή, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των επικρατουσών συνθηκών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρόδο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και Άγιος Ισίδωρος.
  • Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε αυξημένη κινητοποίηση και επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που σημειώθηκε περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και ‘Αγιος Ισίδωρος.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Για τον λόγο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

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