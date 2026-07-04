Κώστας Συνολάκης: «Η κλιματική κρίση θα εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα» – Τι είναι το φαινόμενο «Omega Block»

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Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα, που μεταβάλλει ριζικά τα δεδομένα της ζωής μας. Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Κλιματική αλλαγή, «Omega Block» και ακραία φαινόμενα

Μιλώντας για το «ευαίσθητο πεδίο» των καιρικών φαινομένων, ο καθηγητής εξήγησε πώς η κλιματική κρίση, επηρεάζει άμεσα τη συχνότητα, την ένταση αλλά και τη διάρκεια των φαινομένων, με την επιστημονική κοινότητα να συμφωνεί πλέον απόλυτα, πάνω σε αυτό.

Όπως αποσαφήνισε, «Η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία φαινόμενα συχνότερα».

Το φαινόμενο «Omega Block»

Ο κ. Συνολάκης, εξήγησε πως πρόκειται για έναν ατμοσφαιρικό σχηματισμό που λειτουργεί ως «θόλος», παγιδεύοντας θερμές αέριες μάζες πάνω από μια περιοχή. Ο μηχανισμός αυτός ευθύνεται για τη μεγάλη διάρκεια των καυσώνων, που αποτελεί και το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό τους τα τελευταία χρόνια.

«Η κλιματική αλλαγή κάνει αυτά τα φαινόμενα πολύ πιο συχνά. Δεν αφορά μόνο τους καύσωνες αλλά και τα ακραία επεισόδια ψύχους, τα οποία επίσης θα εμφανίζονται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση». επεσήμανε ο κ.Συνολάκης.

«Είχαμε και στο παρελθόν υψηλές θερμοκρασίες, όμως δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη διάρκεια ούτε εμφανίζονταν τόσο συχνά».

Η κατάσταση στις πόλεις επιδεινώνεται δραματικά λόγω της αλόγιστης χρήσης κλιματιστικών, ενώ εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπογράμμισε.

Οι επιπτώσεις στις ελληνικές Θάλασσες

Κλείνοντας, ο κ. Συνολάκης, σημείωσε «ότι αν και είναι νωρίς για να αποτιμηθεί η πλήρης επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο στη Μεσόγειο, τα μηνύματα από τις ελληνικές θάλασσες είναι ήδη ανησυχητικά. Η Ανατολική Μεσόγειος παρουσιάζει θερμοκρασίες υψηλότερες από τις φυσιολογικές, γεγονός που λειτουργεί ως «καύσιμο» για το άμεσο μέλλον».

«Η θάλασσα είναι ήδη θερμότερη από το φυσιολογικό για την εποχή. Αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, μπορεί να οδηγήσει σε πιο ισχυρές βροχοπτώσεις και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα το φθινόπωρο», σχολίασε χαρακτηριστικά.