Κιλκίς: 3 συλλήψεις για τις φωτιές

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος στο Κιλκίς, στο πλαίσιο διερεύνησης παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας και περιστατικών πρόκλησης πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Οι συλλήψεις αφορούν έναν 52χρονο για χρήση ψησταριάς και πυροτεχνημάτων, έναν 44χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς κατά τον θερισμό και έναν 57χρονο για καύση ξύλων.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών πρόκλησης πυρκαγιών.
  • Οι συλλήψεις αφορούν σε χρήση ψησταριάς και ρίψη πυροτεχνημάτων, πρόκληση πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση εργασιών θερισμού και καύση ξύλων για θέρμανση νερού.
  • Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, με 160 συλλήψεις και 518 πρόστιμα να έχουν επιβληθεί από την αρχή του έτους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας και περιστατικών πρόκλησης πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χτες στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

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Ειδικότερα, χτες Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Πικρολίμνη Κιλκίς, όπου ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 52χρονος ημεδαπός, προέβη στη χρήση ψησταριάς και στη ρίψη πυροτεχνημάτων, κατά παράβαση των ισχυουσών απαγορεύσεων που εφαρμόζονται σε ημέρες πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.743 ευρώ.

Στις 15:36, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Λειψυδρίου του Δήμου Κιλκίς, η οποία επεκτάθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών και δασική έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 1.300 στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 44χρονο ημεδαπό. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Επιπλέον, στις 16:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, συνολικής έκτασης περίπου 50 τ.μ., στην περιοχή Ανθοφύτου του Δήμου Κιλκίς. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από 57χρονο ημεδαπό κατά τη διάρκεια καύσης ξύλων για τη θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.065 ευρώ.

Για τα περιστατικά ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

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Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 518 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 636.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 160 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 147 (91,88%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,13%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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