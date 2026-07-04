Φωτιά στο Κιλκίς: Μήνυμα από το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο Κιλκίς για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λειψύδριο. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Μήνυμα από το 112

Ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».