Φωτιά στο Κιλκίς: Μήνυμα από το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κιλκίς για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην αγροτοδασική έκταση Λειψύδριο. Έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 5 αεροσκάφη, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στο Κιλκίς για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λειψύδριο, καίγοντας σε αγροτοδασική έκταση.
  • Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 5 αεροσκάφη, με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα στους κατοίκους του Λειψυδρίου ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο Κιλκίς για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λειψύδριο. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει  συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης  έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Μήνυμα από το 112

Ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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