Ντιτρόιτ: Οικοδόμοι παίζουν ξύλο σε οροφή στέγης και πέφτουν στο κενό – Δείτε βίντεο

Δύο εργάτες τσακώνονται άγρια, βρίσκονται στην άκρη της οροφής, χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν με ορμή στο έδαφος. Αυτή η σοκαριστική σκηνή, που θυμίζει περισσότερο χολιγουντιανή ταινία δράσης παρά πραγματικό περιστατικό, καταγράφηκε σε βίντεο από εργοτάξιο στο Ντιτρόιτ και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το πιο απίστευτο; Παρά τη σφοδρή πτώση από το ύψος της ταράτσας, οι δύο άνδρες σηκώνονται σχεδόν αμέσως όρθιοι και συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Το χρονικό πάνω στη στέγη

Η ένταση στην οροφή της μικρής κατοικίας, ξεκίνησε μέσα σε δευτερόλεπτα. Στο ίδιο οπτικό υλικό, ένας άλλος εργάτης που φοράει ψάθινο καπέλο φαίνεται να αρπάζει έναν συνάδελφό του και να τον εκσφενδονίζει κυριολεκτικά, από την άκρη της στέγης. Καθώς η κάμερα στρέφεται, αποκαλύπτεται το δεύτερο «μέτωπο» της συμπλοκής, με τους εργαζόμενους να έρχονται στα χέρια, επεισόδιο το οποίο κατέληξε στην πραγματικά τρομακτική πτώση, των δύο ανδρών.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση – «Θα καλέσουν την αστυνομία»

Ο καυγάς συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά, με αμείωτη ένταση στο έδαφος. Ένας από τους εμπλεκόμενους, κατέληξε με σκισμένο πουκάμισο, ενώ η κατάσταση ξέφυγε τελείως από κάθε έλεγχο. Μέσα στον πανικό, ακούγεται ο άνθρωπος που τραβάει το βίντεο να φωνάζει απεγνωσμένα:

«Οι λευκοί θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν ηρεμήσετε»

Λίγο αργότερα, ο άνδρας με το ψάθινο καπέλο, κατεβαίνει από τη σκάλα και προσπαθεί να μπει ανάμεσά τους για να τους χωρίσει. Βλέποντας όμως ότι οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό, αποφασίζει τελικά να αποχωρήσει από το σημείο.



Αναστάτωση στα social media

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας σοκ στους χρήστες. Πέρα από τα χιουμοριστικά σχόλια για ένα «συνεργείο με ιδιαίτερες… προδιαγραφές», πολλοί ήταν αυτοί που στάθηκαν σε μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια: το γεγονός ότι η σύγκρουση εξελίχθηκε με μια «παράξενη αμεσότητα», χωρίς κανένας από τους παρευρισκόμενους, να βγάλει κινητό για να καταγράψει ή να απειλήσει, παρά μόνο για να λύσουν τις διαφορές τους με τον πιο πρωτόγονο τρόπο.