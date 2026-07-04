Ντιτρόιτ: Οικοδόμοι παίζουν ξύλο σε οροφή στέγης και πέφτουν στο κενό – Δείτε βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Ντιτρόιτ, όπου δύο εργάτες σε οροφή τσακώνονται άγρια, χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν με ορμή στο έδαφος. Παρά τη σφοδρή πτώση από το ύψος της ταράτσας, οι δύο άνδρες σηκώνονται σχεδόν αμέσως όρθιοι και συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με το βίντεο να έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Θα μπορούσαν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί
Πηγή: Daily Mail
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο εργάτες τσακώνονται άγρια στην άκρη της οροφής, χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν με ορμή στο έδαφος. Παρά τη σφοδρή πτώση, σηκώνονται και συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα.
  • Η ένταση στην οροφή ξεκίνησε με έναν εργάτη να εκσφενδονίζει συνάδελφό του από την άκρη της στέγης. Ο καυγάς συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση στο έδαφος, με τις προσπάθειες να τους χωρίσουν να πέφτουν στο κενό.
  • Η σοκαριστική σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο από εργοτάξιο στο Ντιτρόιτ και έγινε αμέσως viral. Προκάλεσε ένα μείγμα σοκ και ειρωνείας στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν την «παράξενη αμεσότητα» του καυγά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο εργάτες τσακώνονται άγρια, βρίσκονται στην άκρη της οροφής, χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν με ορμή στο έδαφος. Αυτή η σοκαριστική σκηνή, που θυμίζει περισσότερο χολιγουντιανή ταινία δράσης παρά πραγματικό περιστατικό, καταγράφηκε σε βίντεο από εργοτάξιο στο Ντιτρόιτ και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το πιο απίστευτο; Παρά τη σφοδρή πτώση από το ύψος της ταράτσας, οι δύο άνδρες σηκώνονται σχεδόν αμέσως όρθιοι και συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Πυροβολισμοί στην Κίσσαμο: Ο δράστης είναι συγγενής του 51χρονου θύματος – Ο τσακωμός πριν από το αιματηρό επεισόδιο

Το χρονικό πάνω στη στέγη

Η ένταση στην οροφή της μικρής κατοικίας, ξεκίνησε μέσα σε δευτερόλεπτα. Στο ίδιο οπτικό υλικό, ένας άλλος εργάτης που φοράει ψάθινο καπέλο φαίνεται να αρπάζει έναν συνάδελφό του και να τον εκσφενδονίζει κυριολεκτικά, από την άκρη της στέγης. Καθώς η κάμερα στρέφεται, αποκαλύπτεται το δεύτερο «μέτωπο» της συμπλοκής, με τους εργαζόμενους να έρχονται στα χέρια, επεισόδιο το οποίο κατέληξε στην πραγματικά τρομακτική πτώση, των δύο ανδρών.

 

Τρίκαλα: Άγριος τσακωμός στο κέντρο της πόλης έπειτα από τρακάρισμα

 

 

Εκτός ελέγχου η κατάσταση – «Θα καλέσουν την αστυνομία»

Ο καυγάς συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά, με αμείωτη ένταση στο έδαφος. Ένας από τους εμπλεκόμενους, κατέληξε με σκισμένο πουκάμισο, ενώ η κατάσταση ξέφυγε τελείως από κάθε έλεγχο. Μέσα στον πανικό, ακούγεται ο άνθρωπος που τραβάει το βίντεο να φωνάζει απεγνωσμένα:

«Οι λευκοί θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν ηρεμήσετε»

Λίγο αργότερα, ο άνδρας με το ψάθινο καπέλο, κατεβαίνει από τη σκάλα και προσπαθεί να μπει ανάμεσά τους για να τους χωρίσει. Βλέποντας όμως ότι οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό, αποφασίζει τελικά να αποχωρήσει από το σημείο.

 


Αναστάτωση στα social media

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας σοκ στους χρήστες. Πέρα από τα χιουμοριστικά σχόλια για ένα «συνεργείο με ιδιαίτερες… προδιαγραφές», πολλοί ήταν αυτοί που στάθηκαν σε μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια: το γεγονός ότι η σύγκρουση εξελίχθηκε με μια «παράξενη αμεσότητα», χωρίς κανένας από τους παρευρισκόμενους, να βγάλει κινητό για να καταγράψει ή να απειλήσει, παρά μόνο για να λύσουν τις διαφορές τους με τον πιο πρωτόγονο τρόπο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ