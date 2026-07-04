Νέα φωτιά στο Κιλκίς: Μήνυμα από το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Tο τελευταίο 48ωρο έχουν καταγραφεί 64 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Νέα φωτιά έχει ξεσπάσει στο Κιλκίς. Μετά το Λειψύδριο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Κρηστώνη για την οποία εστάλη και μήνυμα από το 112 ώστε οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα.

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το μήνυμα από το 112 έγραφε:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Κρηστώνης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

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