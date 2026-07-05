Καστελλόριζο: «Η σύλληψη του γιατρού δεν βοηθάει στο κλίμα εμπιστοσύνης – Να αποσυρθούν τώρα οι μηνύσεις» ζητεί ο Γιαννάκος

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολίασε τις εξελίξεις στο Καστελλόριζο, μετά τη σύλληψη αγροτικού γιατρού έπειτα από μήνυση, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπόθεση στη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων των νησιών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι οι ελλείψεις προσωπικού, οι χαμηλές αμοιβές και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας δυσχεραίνουν τη στελέχωση των νησιωτικών δομών υγείας, υπογραμμίζοντας πως «σε πολλές περιπτώσεις ο μισθός δεν φθάνει ούτε για το νοίκι του σπιτιού». Παράλληλα, τονίζει ότι οι τοπικοί φορείς πρέπει να στηρίζουν έμπρακτα τους γιατρούς, παρέχοντας κίνητρα όπως στέγη και οικονομική ενίσχυση.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Καστελλόριζου, ο κ. Γιαννάκος σημειώνει ότι η κατοικία που είχε παραχωρηθεί αρχικά στον γιατρό ήταν ακατάλληλη και εκτιμά ότι «έπρεπε να υπάρξει συνεργασία για την επισκευή του. Όχι καταγγελίες εκατέρωθεν».

Όπως εξηγεί, οι δύο γιατροί είχαν ζητήσει ταυτόχρονα κανονική άδεια, αίτημα που δεν μπορούσε να εγκριθεί λόγω της υποστελέχωσης του νησιού, γεγονός που οδήγησε στην παραίτησή τους. Οι ανάγκες καλύφθηκαν στη συνέχεια με μετακινήσεις γιατρών από άλλες μονάδες, όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ απευθύνει έκκληση να εκτονωθεί η ένταση, τονίζοντας: «Να αποσυρθούν τώρα οι μηνύσεις, να πέσουν οι τόνοι. Όλος αυτός ο θόρυβος δεν συμφέρει κανέναν».