Καστελλόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός – Γεωργιάδης: «Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο»

Συνελήφθη ο ένας εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελλόριζο έπειτα από επεισόδιο με τοπικό επιχειρηματία.

Όπως γνωστοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». Μάλιστα οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

Ο διοικητής της 2ας ΥΠΕ, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, προσπάθησε προκειμένου να βρεθεί μία λύση και να κατευναστούν τα πνεύματα, μεταβαίνοντας ο ίδιος στο Καστελόριζο, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη.

Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία.

Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στη μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο ημέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό.

Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μη μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του αγροτικού ιατρού δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του αγροτικού ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 4, 2026

«Κλείναμε την πόρτα που ήταν σπασμένη με τενεκέ λάδι» – Τι είχε δηλώσει ο αγροτικός γιατρός

Σημειώνεται ότι ο αγροτικός γιατρός είχε μιλήσει ο αγροτικός γιατρός στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» και μεταξύ άλλων είχε πει ότι όταν ο ίδιος και η συνάδελφός του έφτασαν στο νησί, τους πήγαν στο σπίτι όπου θα διέμεναν και η πόρτα ήταν σπασμένη.

«Ποτέ δεν βρέθηκαν τα κλειδιά του σπιτιού και δόθηκε εντολή να σπάσουν την πόρτα για να μπούμε. Ακόμα και τώρα δεν έχουν βρεθεί τα κλειδιά και κλείναμε την πόρτα με έναν τενεκέ λάδι που είχα φέρει εγώ για να περάσω τον χρόνο εδώ. Αναγκαστήκαμε να μένουμε και να κοιμόμαστε στα κρεβάτια βραχείας νοσηλείας των ασθενών» είπε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι δέχτηκαν και απειλές από καταστηματάρχη της περιοχής όταν με το ασθενοφόρο πέρασαν για να πάνε σε ασθενή και ακούμπησε μια τέντα «που ήταν παράνομα εκεί που βρισκόταν και προκλήθηκε ζημιά στην τέντα».

Ο κ. Χατζόπουλος μίλησε και για ελλείψεις που αντιμετώπισαν ως γιατροί στο νησί.