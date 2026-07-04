Καστελλόριζο: Τι συνέβη με τον αγροτικό γιατρό στο νησί – Οι καταγγελίες, η απάντηση του Δήμου Μεγίστης και η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σχετικά με την υπόθεση του αγροτικού γιατρού στο Καστελλόριζο, ο οποίος έχει προχωρήσει σε καταγγελίες για τα όσα αντιμετώπισε από όταν έφτασε στο νησί και για τις οποίες απάντησε ο Δήμος Μεγίστης.

Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι δύο υπόχρεοι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμα συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε» και προσθέτει:

«Αμέσως μετά, οι δύο γιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων».

Σε άλλο σημείο τονίζεται ότι «η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού» και πως κύριο μέλημα είναι η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Καστελόριζο, η Διοίκηση της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Οι δύο υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε.

Αμέσως μετά, οι δύο γιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/07/2026, οι εν λόγω ιατροί έπαυσαν να φέρουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και πλέον αποτελούν ιδιώτες πολίτες.

Για την άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, η 2η Υ.Π.Ε. προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής Γενικής Ιατρού, καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στη δομή υγείας της Μεγίστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού.

Κύριο μέλημα και προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού. Διαβεβαιώνουμε, συνεπώς, τους κατοίκους της Μεγίστης ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, καθώς η δομή είναι επαρκώς στελεχωμένη από έμπειρη Γενική Ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, βεβαίως υπάρχει αναλυτής τροπονίνης στο ιατρείο point of care high sensitivity και δέκα διαθέσιμα αντιδραστήρια».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελλόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί, αλλά και για το ζήτημα της υποστελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης.

Ένα πρωί, πριν από λίγες μέρες, πήγε να εξετάσει με το ασθενοφόρο μία γυναίκα που διέμενε σε ξενοδοχείο και έκανε εμετούς. Επιστρέφοντας προς το Πολυδύναμο Ιατρείο του νησιού, έπρεπε να περάσει από τον κεντρικό δρόμο, ο οποίος μετά τις 10 το πρωί κλείνει, και επιτρέπεται η διέλευση κατόπιν συνεννόησης με τους καταστηματάρχες σε ασθενοφόρο και περιπολικά. Την ώρα που έφτασε στον συγκεκριμένο δρόμο, ήταν λίγο πριν από τις 10, και κάποια μαγαζιά είχαν βγάλει νωρίτερα τα τραπεζοκαθίσματα και είχαν κατεβάσει τις τέντες, καθώς ετοιμάζονταν να ανοίξουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ασθενοφόρο επιχείρησε να περάσει από το σημείο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην τέντα ενός εστιατορίου. Το ίδιο βράδυ, ο γιατρός ενώ έκανε βόλτα στο λιμάνι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σταμάτησε μπροστά στο συγκεκριμένο εστιατόριο και αφού είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη, άρχισε, σύμφωνα με μαρτυρίες, να κάνει δυσφημιστικά σχόλια για το μαγαζί, ενώ είχε και έντονο διάλογο με την μητέρα του ιδιοκτήτη, που αρχικά νόμιζε ότι ήταν πελάτισσα. Αυτόπτες μάρτυρες σε όσα συνέβησαν ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ιερέας και ένας αστυνομικός.

Πρόκειται για το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται και ο Δήμος Μεγίστης σε ανακοίνωσή του. «Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, το πρώτο περιστατικό αφορά απειλητική συμπεριφορά προς 70χρονη συμπολίτισσά μας, με την αναφορά ότι, εάν επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, «θα την περιποιηθεί καταλλήλως».

Την περασμένη Πέμπτη, ο καταστηματάρχης αποφάσισε να προχωρήσει σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του, με αποτέλεσμα ο γιατρός να προσαχθεί, να δώσει εξηγήσεις και να αφεθεί ελεύθερος.

Την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε τελικά η ανακαίνιση του δημοτικού καταλύματος το οποίο θα παραχωρούνταν στον αγροτικό γιατρό. Έτσι, μία δημοτική υπάλληλος πήγε να του παραδώσει τα κλειδιά, όμως σύμφωνα με την καταγγελία της, φέρεται να την έβρισε και να την κλείδωσε σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της άνοιξε την πόρτα μία συνάδελφός της και μαζί μετέβησαν στα γραφεία του δήμου, αποφασίζοντας να ενημερώσουν την αστυνομία για όσα συνέβησαν. Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να μπήκε μέσα ο γιατρός και να άρχισε νέος γύρος αντιπαράθεσης.

Η δημοτική υπάλληλος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος του και ο γιατρός προσήχθη και αφέθηκε ξανά ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν τη στιγμή της σύλληψης του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο.

«Κλείναμε την πόρτα που ήταν σπασμένη με τενεκέ λάδι» – Τι είχε δηλώσει ο αγροτικός γιατρός

Σημειώνεται ότι ο αγροτικός γιατρός είχε μιλήσει ο αγροτικός γιατρός στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» και μεταξύ άλλων είχε πει ότι όταν ο ίδιος και η συνάδελφός του έφτασαν στο νησί, τους πήγαν στο σπίτι όπου θα διέμεναν και η πόρτα ήταν σπασμένη.

«Ποτέ δεν βρέθηκαν τα κλειδιά του σπιτιού και δόθηκε εντολή να σπάσουν την πόρτα για να μπούμε. Ακόμα και τώρα δεν έχουν βρεθεί τα κλειδιά και κλείναμε την πόρτα με έναν τενεκέ λάδι που είχα φέρει εγώ για να περάσω τον χρόνο εδώ. Αναγκαστήκαμε να μένουμε και να κοιμόμαστε στα κρεβάτια βραχείας νοσηλείας των ασθενών» είπε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι δέχτηκαν και απειλές από καταστηματάρχη της περιοχής όταν με το ασθενοφόρο πέρασαν για να πάνε σε ασθενή και ακούμπησε μια τέντα «που ήταν παράνομα εκεί που βρισκόταν και προκλήθηκε ζημιά στην τέντα».

Ο κ. Χατζόπουλος μίλησε και για ελλείψεις που αντιμετώπισαν ως γιατροί στο νησί.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεγίστης

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση των αγροτικών ιατρών, καθώς και τις δημόσιες αναφορές που, κατά την εκτίμηση του Δήμου, έπληξαν την εικόνα και την υπόληψη του ακριτικού νησιού μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι ήδη πριν από τα πρόσφατα γεγονότα στο νησί υπηρετούσε ιατρός Γενικής Ιατρικής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους.

Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε ότι διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες και ισχυρισμοί, όπως ότι πραγματοποιήθηκε σύλληψη, ότι επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα ή ότι το νησί έμεινε χωρίς ιατρό. Ο Δήμος διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας ουδέποτε έπαψαν να λειτουργούν, οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν κανονικά, η συνταγογράφηση φαρμάκων πραγματοποιήθηκε χωρίς διακοπή και η υγειονομική κάλυψη του νησιού διασφαλίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων.

Όσον αφορά τα περιστατικά που αποτέλεσαν αντικείμενο καταγγελιών, το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι αυτά είναι διακριτά από τα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, το πρώτο περιστατικό αφορά απειλητική συμπεριφορά προς 70χρονη συμπολίτισσά μας, με την αναφορά ότι, εάν επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, «θα την περιποιηθεί καταλλήλως». Το δεύτερο περιστατικό αφορά καταγγελία δημοτικής υπαλλήλου, σύμφωνα με την οποία, κατά την επίσκεψή της στον χώρο όπου εκτελούνταν εργασίες αποκατάστασης της κλειδαριάς δημοτικού καταλύματος, κλειδώθηκε σε κοινόχρηστο χώρο από τον συγκεκριμένο αγροτικό ιατρό. Τα περιστατικά αυτά έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες είναι οι μόνες αρμόδιες να τα αξιολογήσουν όμως ουδέποτε έγινε η σύλληψη με χειροπέδες ο γιατρός και εκεί ψεύδεται

Το Δημοτικό Συμβούλιο διευκρινίζει επίσης ότι ο Δήμος Μεγίστης δεν έχει θεσμική ή νόμιμη υποχρέωση να παρέχει κατοικία στους αγροτικούς ιατρούς. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται οικονομικό κίνητρο στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως, το οποίο χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαληνός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παρά ταύτα, με αποκλειστικό γνώμονα τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ακριτικό μας νησί, ο Δήμος Μεγίστης διαθέτει διαχρονικά, χωρίς να έχει σχετική υποχρέωση, δημοτικά καταλύματα για τη φιλοξενία των αγροτικών ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η διαχείριση και η διάθεση των συγκεκριμένων καταλυμάτων γινόταν από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, το οποίο παρέδιδε τα κλειδιά στους εκάστοτε αγροτικούς ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Μέχρι τις 30 Μαΐου ο Δήμος δεν είχε λάβει ούτε προφορική ούτε έγγραφη ενημέρωση ότι τα συγκεκριμένα καταλύματα έχρηζαν συντήρησης ή επισκευών. Με την πρώτη σχετική ενημέρωση, στις 30 Μαΐου, οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του χώρου.

Παράλληλα, μετά την έναρξη των εργασιών, ο Δήμος Μεγίστης ανέλαβε άμεσα πρωτοβουλία για την εξεύρεση εναλλακτικής κατοικίας, ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα ζήτημα στη διαμονή του αγροτικού ιατρού. Με μέριμνα του Δήμου βρέθηκε διαθέσιμη κατοικία, την οποία ο αγροτικός ιατρός μπορούσε να μισθώσει αξιοποιώντας το προβλεπόμενο επίδομα στέγασης που χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαληνός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο, ο ίδιος παρέμεινε στην κατοικία αυτή για πέντε μόλις ημέρες, επιλέγοντας στη συνέχεια να μην συνεχίσει τη μίσθωσή της και να μην αξιοποιήσει το προβλεπόμενο οικονομικό κίνητρο στέγασης.



Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει να ενισχύει έμπρακτα τη στελέχωση των δομών υγείας. Για τη θέση ιατρού Γενικής Ιατρικής παρέχει μηνιαίο οικονομικό κίνητρο ύψους 1.000 ευρώ και δωρεάν στέγαση, ενώ μέσω του Ιδρύματος Χατζηιωάννου παρέχεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως.

Η πρόσφατη προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης έχει ήδη αποδώσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς τέσσερις ιατροί Γενικής Ιατρικής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να υπηρετήσουν στη Μεγίστη. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτιμάται ότι έως το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του νέου ιατρού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας του νησιού.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε επίσης αναφορά ότι είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του ίδιου ιατρού κατά τη θητεία του στο Κέντρο Υγείας Τήνου και ότι είχε υποβάλει την παραίτησή του. Η αξιολόγηση των περιστατικών αυτών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αναθέσει στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Μεγίστης, κ. Στέλιο Αλεξανδρή, να εκπροσωπήσει τον Δήμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όπου αλλού απαιτηθεί, προκειμένου να παρουσιαστούν τα πραγματικά περιστατικά, να αποκατασταθεί του λόγου το αληθές και να προστατευθούν το κύρος, η αξιοπιστία και η φήμη του Δήμου και του ακριτικού νησιού μας.

Ο Δήμος Μεγίστης ενεργεί πάντοτε με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης, τη διασφάλιση της ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού μας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Με υπευθυνότητα, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, την ασφάλεια των κατοίκων και τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και της φήμης της Μεγίστης».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία.

Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στη μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο ημέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό.

Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μη μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του αγροτικού ιατρού δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του αγροτικού ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».