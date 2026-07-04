Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» – Ακούγονται εκρήξεις

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη φωτιά μαίνεται και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, “Άγιος Παντελεήμων”, με 157 τρόφιμους, καθώς βρίσκεται κοντά στην εστία της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα οι 120 μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο “Κονταξοπούλιο” και οι υπόλοιποι 37 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα, ενώ έχει καεί ένα κτίριο, πιθανόν επιχείρησης και ακούστηκαν εκρήξεις.

Η περιοχή της Ανθούπολης έχει ήδη εκκενωθεί. Πιο συγκεκριμένα, στις 20:52 εστάλη μήνυμα του 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το ΤΙΤΑΝ.

Δυστυχώς, δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Όλα δείχνουν πως κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές θα έχουν μία δύσκολη νύχτα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30 κοντά σε σπίτια και κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και Εθελοντές ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε 1 αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φως. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.