Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» – Ακούγονται εκρήξεις

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Έχει εκκενωθεί προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» με 157 τροφίμους, καθώς και η περιοχή της Ανθούπολης, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

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Ωραιόκαστρο- φωτιά- Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων “Άγιος Παντελεήμων” να εκκενώνεται προληπτικά λόγω της εγγύτητας στην εστία της πυρκαγιάς.
  • Η περιοχή της Ανθούπολης έχει ήδη εκκενωθεί, με μήνυμα του 112 να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το ΤΙΤΑΝ. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα και έχει ήδη κάψει ένα κτίριο.
  • Ισχυροί άνεμοι που αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, με κατοίκους, πυροσβέστες και εθελοντές να αναμένουν μία δύσκολη νύχτα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη φωτιά μαίνεται και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, “Άγιος Παντελεήμων”, με 157 τρόφιμους, καθώς βρίσκεται κοντά στην εστία της πυρκαγιάς.

Θεσσαλονίκη: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Καίει κοντά σε σπίτια, ακούγονται εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα οι 120 μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο “Κονταξοπούλιο” και οι υπόλοιποι 37 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα, ενώ έχει καεί ένα κτίριο, πιθανόν επιχείρησης και ακούστηκαν εκρήξεις.

Η περιοχή της Ανθούπολης έχει ήδη εκκενωθεί. Πιο συγκεκριμένα, στις 20:52 εστάλη μήνυμα του 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το ΤΙΤΑΝ.

Δυστυχώς, δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Όλα δείχνουν πως κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές θα έχουν μία δύσκολη νύχτα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30 κοντά σε σπίτια και κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και Εθελοντές ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε 1 αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φως. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Φωτό από emakedonia
ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Φωτό από emakedonia

 

ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Φωτό από emakedonia

 

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