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Γρεβενά: Συνελήφθη 88χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια – Έκανε εργασίες με τροχό

Στα Γρεβενά, συνελήφθη ένας 88χρονος από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δεσκάτη, κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει την αύξηση των περιστατικών πυρκαγιών λόγω ανθρώπινης αμέλειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 88χρονος στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό σε χορτολιβαδική έκταση. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.546,88 ευρώ.
  • Από την αρχή του 2026, έχουν επιβληθεί 516 διοικητικά πρόστιμα και 156 συλλήψεις για πυρκαγιές, με τη συντριπτική πλειονότητα να οφείλεται σε αμέλεια.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας. Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 88χρονου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα και ώρα 13:59, σε χορτολιβαδική έκταση στη θέση «Ράχη» της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης, του Δήμου Δεσκάτης, στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 143 (91,67%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,33%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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