Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 73χρονο επιδειξία – Παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη

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Τα ξημερώματα του Σαββάτου συνελήφθη ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο ηλικιωμένος τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε σε μία 18χρονη, ενώ την ίδια πράξη έκανε και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που τον εντόπισαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.