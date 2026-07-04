LIVE UPDATE
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Ανθούπολη

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 73χρονο επιδειξία – Παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη

Ένας 73χρονος συνελήφθη στην Καλλιθέα τα ξημερώματα του Σαββάτου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε μία 18χρονη και μία 6χρονη. Ο ηλικιωμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ομάδα ΔΙΑΣ αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ξημερώματα του Σαββάτου συνελήφθη ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, έχοντας επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε 18χρονη και 6χρονη.
  • Μάλιστα, ο συγκεκριμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.
  • Ο 73χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα ξημερώματα του Σαββάτου συνελήφθη ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο ηλικιωμένος τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε σε μία 18χρονη, ενώ την ίδια πράξη έκανε και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που τον εντόπισαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ