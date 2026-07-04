Θεσσαλονίκη: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Καίει κοντά σε σπίτια, ακούγονται εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα, ενώ έχει καεί ένα κτίριο, πιθανόν επιχείρησης και ακούστηκαν εκρήξεις.

Η περιοχή της Ανθούπολης έχει ήδη εκκενωθεί. Πιο συγκεκριμένα, στις 20:52 εστάλη μήνυμα του 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το ΤΙΤΑΝ.

Δυστυχώς, δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Όλα δείχνουν πως κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές θα έχουν μία δύσκολη νύχτα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις περίπου 20:30 κοντά σε σπίτια και κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα και από αέρος επιχειρούσε ένα αεροσκάφος, ως τη δύση του ηλίου. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες, 20 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.