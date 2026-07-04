Θεσσαλονίκη: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Καίει κοντά σε σπίτια, ακούγονται εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, εξαπλώθηκε γρήγορα και παραμένει κοντά σε σπίτια, ενώ έχει ήδη εκκενωθεί η Ανθούπολη. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, στην οποία συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα και υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων

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Θεσσαλονίκη- Ωραιόκαστρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, με την πυρκαγιά να εξαπλώνεται γρήγορα και να έχει κάψει ένα κτίριο.\n- Η περιοχή της Ανθούπολης έχει ήδη εκκενωθεί, καθώς εστάλη μήνυμα του 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το ΤΙΤΑΝ.\n- Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα, ενώ έχει καεί ένα κτίριο, πιθανόν επιχείρησης και ακούστηκαν εκρήξεις.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Ανθούπολη

Η περιοχή της Ανθούπολης έχει ήδη εκκενωθεί. Πιο συγκεκριμένα, στις 20:52 εστάλη μήνυμα του 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το ΤΙΤΑΝ.

Δυστυχώς, δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Όλα δείχνουν πως κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές θα έχουν μία δύσκολη νύχτα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις περίπου 20:30 κοντά σε σπίτια και κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα και από αέρος επιχειρούσε ένα αεροσκάφος, ως τη δύση του ηλίου. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

ΦΩΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

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