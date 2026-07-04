Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής – Γενικά το βλέπω σαν μία δεύτερη ευκαιρία όλο αυτό»

Για τη ζωή του πριν και μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, τον Μάιο του 2024, μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη το Σάββατο 4 Ιουλίου, στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;». Ο καλλιτέχνης ανέφερε πως αυτό που του συνέβη το βλέπει «σαν μία δεύτερη ευκαιρία», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «περίπτωση επιστροφής».

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε πως: «Άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Βέβαια και άλλαξε η κοσμοθεωρία μου. Πρακτικά η ποιότητα ζωής είναι τόσο διαφορετική. Καμία σχέση. Για αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής».

Στη συνέχεια, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Τώρα που το σκέφτομαι αποστασιοποιημένα, λέω τι βλάκας που ήμουν. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, νιώθεις καθημερινά πολλές ήττες. Ξέρετε πόσα ραντεβού έχω χάσει επειδή δεν είχε πάρκινγκ; Επειδή έπρεπε να περπατήσω 100 μέτρα. Πόσες εξόδους και πολλά άλλα.

Είχα παραιτηθεί. Για αυτό το λέω με περηφάνια τώρα. Γενικά το βλέπω σαν μία δεύτερη ευκαιρία όλο αυτό. Και δεν παραπονιέμαι, γιατί εγώ το προκάλεσα. Έτσι; Μην δίνοντας σημασία στον εαυτό μου. Γιατί είχα επί χρόνια ενοχλήσεις. Γενικά θα με βλέπει κανείς να το επικοινωνώ, γιατί είναι πολλοί σαν και εμένα».