Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Ανθούπολη

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Ακόμη μία φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από εκείνες σε Κουφάλια και Νέους Επιβάτες, αυτή τη φορά πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου για την οποία εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς ΤΙΤΑΝ.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».