ΗΠΑ: Τα μηνύματα Πούτιν και Ζελένσκι για τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε σήμερα ένα προσωπικό μήνυμα με «ειλικρινή συγχαρητήρια» προς τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν αρχικά προσφώνησε τον Τραμπ, με τον οποίο είχε μια ταραχώδη σχέση, ως «Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε», ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε το «Αγαπητέ Ντόναλντ». Το μήνυμά του ήταν ασυνήθιστα ανεπίσημο και φιλικό, καθώς έκανε χρήση της ρωσικής μορφής του «εσύ» που προορίζεται για στενούς φίλους, αντί της προσφώνησης που χρησιμοποιείται συνήθως σε επίσημες επικοινωνίες.

«Η υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ δεν σηματοδότησε μόνο την αρχή της ύπαρξης του έθνους σας, αλλά αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία», έγραψε ο Ρώσος πρόεδρος σε επιστολή που δημοσιεύθηκε σε επίσημο κανάλι του Κρεμλίνου. «Εκείνη την εποχή, η Ρωσία υποστήριξε άνευ όρων τους Βορειοαμερικανούς αποίκους στον αγώνα τους για ελευθερία από τη βρετανική κυριαρχία».

Πρόσθεσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι η εδραίωση εποικοδομητικών, ισότιμων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον εξυπηρετεί τα συμφέροντα όχι μόνο των λαών μας, αλλά και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας».

Το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Παράλληλα, σε ξεχωριστό μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέκρινε τον αγώνα της Αμερικής για την ελευθερία με τον πόλεμο της χώρας του εναντίον της Ρωσίας.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, πως το «Αμερικανικό Όνειρο έχει αντέξει σε πολλές δοκιμασίες. Δεν επέζησε απλώς –εδώ και δυόμισι αιώνες, αποτελεί παράδειγμα για άλλα έθνη και έχει βοηθήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα να παραμείνει σταθερή και να γίνει πιο ελεύθερη».

«Στον 21ο αιώνα, η επιρροή και η σημασία της Αμερικής δεν είναι ασφαλώς μικρότερες. Και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα καθαρά στην Ουκρανία, η οποία αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της, την ελευθερία της και το δικαίωμα του λαού μας στην ευτυχία, με την ίδια ελπίδα, τον ίδιο σκοπό και την ίδια αποφασιστικότητα με τις οποίες οι Αμερικανοί κατέκτησαν και υπερασπίστηκαν τη δική τους ανεξαρτησία», σημείωσε.

Today marks the 250th anniversary of one of humanity’s brightest, strongest, and most influential dreams – the American Dream of an independent, free, and prosperous nation that defends people’s freedom, faith, and the pursuit of happiness. That dream has endured many trials. It… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Το εντυπωσιακό σόου, το έντονο κύμα καύσωνα και τα ανάμεικτα συναισθήματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εορτασμοί για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπληρώνουν 250 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Με βάση το CNN, εβδομάδες εκδηλώσεων στην Ουάσινγκτον, θα κορυφωθούν απόψε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων και ένα διάγγελμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση ενός έντονου κύματος καύσωνα στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ενισχύει και τον κίνδυνο εκδήλωσης καταιγίδων. Παρέλαση στην πρωτεύουσα της χώρας ακυρώθηκε σήμερα το πρωί λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ η Μεγάλη Αμερικανική Κρατική Έκθεση άνοιξε με δύο ώρες καθυστέρηση. Εκδηλώσεις σε πόλεις και μικρές κοινότητες κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής έχουν τροποποιηθεί ή ακυρωθεί εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει αναμφισβήτητα το προσωπικό του αποτύπωμα στους εορτασμούς για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας τη συγκέντρωσή του στο National Mall ως ένα «αξέχαστο πάρτι γενεθλίων».

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN η φετινή εθνική εορτή συνοδεύεται από ανάμεικτα συναισθήματα για πολλούς Αμερικανούς, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επίμονα προβλήματα με το αυξημένο κόστος ζωής, τον πόλεμο με το Ιράν και μια προεδρία που διχάζει την κοινή γνώμη.