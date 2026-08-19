Άγρια επίθεση σε 16χρονο στο Μεσολόγγι – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Δύο ημεδαποί, 18 και 16 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι για επίθεση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε έναν 16χρονο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι δύο ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 18 και 16 ετών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία.
  • Το βράδυ της Τρίτης, ο 16χρονος κατηγορούμενος απαίτησε από 16χρονο να του παραδώσει το τσαντάκι του, με την απειλή σωματικής βίας, σε πλατεία της πόλης.
  • Αργότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με δύο συνεργούς τους προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον παθόντα σε κατάστημα. Θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/ Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, δυο ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 18 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Τρίτης, σε πλατεία στο Μεσολόγγι, ο 16χρονος κατηγορούμενος, με την απειλή σωματικής βίας, απαίτησε από 16χρονο να του παραδώσει το τσαντάκι του.

Στη συνέχεια οι δυο συλληφθέντες μετέβησαν σε κατάστημα, όπου εντόπισαν τον παθόντα και με ακόμα δυο συνεργούς του, προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 16χρονο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/ Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

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