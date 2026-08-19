Άγρια επίθεση σε 16χρονο στο Μεσολόγγι – Συνελήφθησαν δύο άτομα

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Συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, δυο ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 18 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Τρίτης, σε πλατεία στο Μεσολόγγι, ο 16χρονος κατηγορούμενος, με την απειλή σωματικής βίας, απαίτησε από 16χρονο να του παραδώσει το τσαντάκι του.

Στη συνέχεια οι δυο συλληφθέντες μετέβησαν σε κατάστημα, όπου εντόπισαν τον παθόντα και με ακόμα δυο συνεργούς του, προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 16χρονο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/ Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.