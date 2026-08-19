Μαντόνα: Μετά την Κέρκυρα στην Πάτμο η «βασίλισσα της ποπ» – ΒΙΝΤΕΟ

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Η Μαντόνα εδώ και κάποιες ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, με τα φώτα της δημοσιότητας να είναι στραμμένα πάνω της. Η «βασίλισσα της ποπ» την Κυριακή 16 Αυγούστου γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επόμενος προορισμός για να περάσει μαγικές στιγμές με τους ανθρώπους της, ήταν η Πάτμος.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης, τόνισε ότι η επίσκεψη της Μαντόνα, αλλά και άλλων προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας που επιλέγουν το πανέμορφο νησί, λειτουργεί ως σημαντική προβολή του προορισμού στο εξωτερικό.

«Βοηθούν πάρα πολύ. Η παρουσία της Μαντόνα στην Πάτμο, όπως και πολλών άλλων διεθνών προσωπικοτήτων που επιλέγουν το νησί, αποτελεί τεράστια και ουσιαστικά δωρεάν διεθνή προβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά

Όπως εξηγεί, η προβολή αυτή ξεπερνά τα όρια μιας απλής επίσκεψης, καθώς «η Πάτμος ταξιδεύει μέσα από τις εικόνες και τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαντόνα γευμάτισε σε εστιατόριο της Πάτμου, με έναν χρήστη του TikTok, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο μαγαζί με την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, να ανεβάζει βίντεο στην πλατφόρμα.

«Όταν σου χαλάει το πλάνο η Madonna γιατί είχε όρεξη για τυροκαυτερή», έγραψε με χιούμορ ο χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που δημοσίευσε το βίντεο.

Τα γενέθλια στην Κέρκυρα

Το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου, η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Μαζί της, όπως έγινε γνωστό, ήταν τα παιδιά της, ο σύντροφός της, και άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Μάλιστα, η «βασίλισσα της ποπ» την Τρίτη 18 Αυγούστου, έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, μέσα από την οποία μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τα φετινά της γενέθλια τα οποία είχαν έντονο ελληνικό «άρωμα».