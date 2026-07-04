Ο Τραμπ «ξαναχτυπά»: Είναι όλοι στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε αλλά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, μετά την επιστροφή του Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Τα πάμε πολύ καλά. [Ο Νετανιάχου] ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», είπε ο Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, αναφερόμενος στον εαυτό του.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από τη δραματική συνάντησή τους στην Αίθουσα Κρίσεων τον Φεβρουάριο, όταν ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιό του για την έναρξη ενός κοινού πολέμου κατά του Ιράν.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να πραγματοποιηθεί λόγω του ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου.

«Μπορεί να συμβεί την επόμενη εβδομάδα», είπε ο αξιωματούχος.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ την Παρασκευή για να τον συγχαρεί για την 250ή επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εγγυητές της παγκόσμιας ελευθερίας και ότι το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τη στενή σχέση μεταξύ των δύο εθνών. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

«Πολλοί από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Μπίμπι έκανε λάθος σε όλα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον Νετανιάχου για την κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο από το Ισραήλ σε τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο μήνα, αποκαλώντας τον πρωθυπουργό «τρελό» και κατηγορώντας τον για αχαριστία.

Οι εντάσεις έχουν εμβαθύνει ένα ευρύτερο Ρεπουμπλικανικό σχίσμα σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο, με επιρροές του MAGA όπως ο Τάκερ Κάρλσον να κατηγορούν τον Τραμπ ότι είναι υπόχρεος στον Νετανιάχου.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Νετανιάχου, καθώς ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία για τις εκλογές του Οκτωβρίου στο Ισραήλ, όπου οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν αυτή τη στιγμή πίσω.

Για την κηδεία του Χαμενεΐ

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios επίσης ότι παρακολουθεί την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ , ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου σε μια κοινή αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί «παρακαλούν να κάνουν μια συμφωνία», αλλά είπε ότι και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να πάρουν μια εβδομάδα άδεια από τις συνομιλίες μέχρι να τελειώσουν τα γεγονότα γύρω από την κηδεία του Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ, είπε, καμία πλευρά δεν θα πυροβολήσει την άλλη.

«Είναι όλοι εκεί. Με μια ευκαιρία [και μπορούμε να τους εξοντώσουμε όλους], αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν με τον οποίο να διαπραγματευτούμε», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι εξεπλάγη που είδε ορισμένους Ιρανούς να κλαίνε στην κηδεία, λέγοντας ότι πίστευε ότι ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ. «Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα», συλλογίστηκε ο Τραμπ.