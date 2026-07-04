Καστελλόριζο: Τι απαντά o Δήμος Μεγίστης για τις καταγγελίες του αγροτικού γιατρού – Διαψεύδει τη σύλληψή του και τα περί απουσίας ιατρικής κάλυψης

Απάντηση και διευκρινίσεις για τα όσα συνέβησαν πριν από την παραίτηση του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο δίνει ο Δήμος Μεγίστης, αναφέροντας πως δεν πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

Με επίσημη ανακοίνωσή του μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου- ο Δήμος Μεγίστης τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των δύο αγροτικών γιατρών που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, επιχειρώντας να βάλει τέλος – όπως αναφέρει – στην παραπληροφόρηση και να αποκαταστήσει την εικόνα του ακριτικού νησιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραμμίζει πως ήδη πριν από τα πρόσφατα γεγονότα υπηρετούσε στο νησί γιατρός Γενικής Ιατρικής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο δήμος διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που διακινήθηκαν περί σύλληψης, επιβολής περιοριστικών μέτρων ή ακόμη και πλήρους απουσίας ιατρικής κάλυψης από το νησί, τονίζοντας ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να διακοπεί ούτε η εξυπηρέτηση των πολιτών ούτε η συνταγογράφηση φαρμάκων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελλόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί, αλλά και για το ζήτημα της υποστελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν τη στιγμή της σύλληψης του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγίστης με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση των αγροτικών ιατρών, καθώς και τις δημόσιες αναφορές που, κατά την εκτίμηση του Δήμου, έπληξαν την εικόνα και την υπόληψη του ακριτικού νησιού μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι ήδη πριν από τα πρόσφατα γεγονότα στο νησί υπηρετούσε ιατρός Γενικής Ιατρικής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους.

Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε ότι διακινήθηκαν ανακριβείς πληροφορίες και ισχυρισμοί, όπως ότι πραγματοποιήθηκε σύλληψη, ότι επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα ή ότι το νησί έμεινε χωρίς ιατρό. Ο Δήμος διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας ουδέποτε έπαψαν να λειτουργούν, οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν κανονικά, η συνταγογράφηση φαρμάκων πραγματοποιήθηκε χωρίς διακοπή και η υγειονομική κάλυψη του νησιού διασφαλίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων.

Όσον αφορά τα περιστατικά που αποτέλεσαν αντικείμενο καταγγελιών, το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι αυτά είναι διακριτά από τα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, το πρώτο περιστατικό αφορά απειλητική συμπεριφορά προς 70χρονη συμπολίτισσά μας, με την αναφορά ότι, εάν επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, «θα την περιποιηθεί καταλλήλως». Το δεύτερο περιστατικό αφορά καταγγελία δημοτικής υπαλλήλου, σύμφωνα με την οποία, κατά την επίσκεψή της στον χώρο όπου εκτελούνταν εργασίες αποκατάστασης της κλειδαριάς δημοτικού καταλύματος, κλειδώθηκε σε κοινόχρηστο χώρο από τον συγκεκριμένο αγροτικό ιατρό. Τα περιστατικά αυτά έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες είναι οι μόνες αρμόδιες να τα αξιολογήσουν όμως ουδέποτε έγινε η σύλληψη με χειροπέδες ο γιατρός και εκεί ψεύδεται

Το Δημοτικό Συμβούλιο διευκρινίζει επίσης ότι ο Δήμος Μεγίστης δεν έχει θεσμική ή νόμιμη υποχρέωση να παρέχει κατοικία στους αγροτικούς ιατρούς. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται οικονομικό κίνητρο στέγασης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως, το οποίο χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαληνός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παρά ταύτα, με αποκλειστικό γνώμονα τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ακριτικό μας νησί, ο Δήμος Μεγίστης διαθέτει διαχρονικά, χωρίς να έχει σχετική υποχρέωση, δημοτικά καταλύματα για τη φιλοξενία των αγροτικών ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η διαχείριση και η διάθεση των συγκεκριμένων καταλυμάτων γινόταν από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, το οποίο παρέδιδε τα κλειδιά στους εκάστοτε αγροτικούς ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Μέχρι τις 30 Μαΐου ο Δήμος δεν είχε λάβει ούτε προφορική ούτε έγγραφη ενημέρωση ότι τα συγκεκριμένα καταλύματα έχρηζαν συντήρησης ή επισκευών. Με την πρώτη σχετική ενημέρωση, στις 30 Μαΐου, οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες και ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του χώρου.

Παράλληλα, μετά την έναρξη των εργασιών, ο Δήμος Μεγίστης ανέλαβε άμεσα πρωτοβουλία για την εξεύρεση εναλλακτικής κατοικίας, ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα ζήτημα στη διαμονή του αγροτικού ιατρού. Με μέριμνα του Δήμου βρέθηκε διαθέσιμη κατοικία, την οποία ο αγροτικός ιατρός μπορούσε να μισθώσει αξιοποιώντας το προβλεπόμενο επίδομα στέγασης που χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Γαληνός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο, ο ίδιος παρέμεινε στην κατοικία αυτή για πέντε μόλις ημέρες, επιλέγοντας στη συνέχεια να μην συνεχίσει τη μίσθωσή της και να μην αξιοποιήσει το προβλεπόμενο οικονομικό κίνητρο στέγασης.

Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει να ενισχύει έμπρακτα τη στελέχωση των δομών υγείας. Για τη θέση ιατρού Γενικής Ιατρικής παρέχει μηνιαίο οικονομικό κίνητρο ύψους 1.000 ευρώ και δωρεάν στέγαση, ενώ μέσω του Ιδρύματος Χατζηιωάννου παρέχεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως.

Η πρόσφατη προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης έχει ήδη αποδώσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς τέσσερις ιατροί Γενικής Ιατρικής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να υπηρετήσουν στη Μεγίστη. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτιμάται ότι έως το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του νέου ιατρού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας του νησιού.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε επίσης αναφορά ότι είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του ίδιου ιατρού κατά τη θητεία του στο Κέντρο Υγείας Τήνου και ότι είχε υποβάλει την παραίτησή του. Η αξιολόγηση των περιστατικών αυτών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αναθέσει στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Μεγίστης, κ. Στέλιο Αλεξανδρή, να εκπροσωπήσει τον Δήμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όπου αλλού απαιτηθεί, προκειμένου να παρουσιαστούν τα πραγματικά περιστατικά, να αποκατασταθεί του λόγου το αληθές και να προστατευθούν το κύρος, η αξιοπιστία και η φήμη του Δήμου και του ακριτικού νησιού μας.

Ο Δήμος Μεγίστης ενεργεί πάντοτε με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης, τη διασφάλιση της ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού μας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Με υπευθυνότητα, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, την ασφάλεια των κατοίκων και τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και της φήμης της Μεγίστης».