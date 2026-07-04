Συναγερμός στο Μαρούσι: Στο νοσοκομείο άνδρας που τραυματίστηκε από κατάρρευση μεσοτοιχίας

Ένας άνδρας 52 ετών τραυματίστηκε στο Μαρούσι, όταν τμήμα μεσοτοιχίας κατέρρευσε σε υπό κατασκευή πολυκατοικία στην οδό Γ. Παπανδρέου 8. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι έπειτα από κατάρρευση τμήματος μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή πολυκατοικία στην οδό Γ. Παπανδρέου 8.
  • Τραυματίστηκε ένας άνδρας, περίπου 52 ετών, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου για λόγους ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι έπειτα από κατάρρευση τμήματος μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή πολυκατοικία στην οδό Γ. Παπανδρέου 8.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ένας άνδρας, περίπου 52 ετών, που βρισκόταν στην αυλή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς.

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