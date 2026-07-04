Συναγερμός στο Μαρούσι: Στο νοσοκομείο άνδρας που τραυματίστηκε από κατάρρευση μεσοτοιχίας

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Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι έπειτα από κατάρρευση τμήματος μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή πολυκατοικία στην οδό Γ. Παπανδρέου 8.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ένας άνδρας, περίπου 52 ετών, που βρισκόταν στην αυλή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς.