Ηράκλειο: Σκυλάκι έφαγε λαγοκέφαλο σε παραλία και πέθανε μέσα σε μισή ώρα

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός σκυλιού που έφαγε λαγοκέφαλο στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.

Το γεγονός γνωστοποίησε η ιδιοκτήτρια της “Μορένα” προκειμένου να προειδοποιήσει και άλλους έτσι ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως αναφέρει η Μαρία Καλουδιώτη σε ανάρτηση στο προφιλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το τοξικό ψάρι είχε ξεβράσει το κύμα στην παραλία και το άτυχο σκυλάκι που περνούσε από το σημείο το είδε και το έφαγε με αποτέλεσμα μετά από μισή ώρα να ξεψυχήσει.

Αναλυτικά η κα Καλουδιώτη γράφει:

“Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη .

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι..

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πως νιώθουμε και οι τέσσερις.

Αντίο αγάπη μου…”