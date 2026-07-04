Ηράκλειο: Σκυλάκι έφαγε λαγοκέφαλο σε παραλία και πέθανε μέσα σε μισή ώρα

Το άρθρο αναφέρει τον θάνατο ενός σκύλου, της «Μορένας», στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, αφού έφαγε ένα ξεβρασμένο τοξικό ψάρι λαγοκέφαλο στην παραλία. Η ιδιοκτήτρια, Μαρία Καλουδιώτη, γνωστοποίησε το γεγονός μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προειδοποιήσει άλλους ιδιοκτήτες κατοικίδιων

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ΣΚΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός σκυλιού που έφαγε λαγοκέφαλο στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.
  • Το τοξικό ψάρι είχε ξεβράσει το κύμα στην παραλία και το άτυχο σκυλάκι το έφαγε με αποτέλεσμα μετά από μισή ώρα να ξεψυχήσει.
  • Η ιδιοκτήτρια της “Μορένα” γνωστοποίησε το γεγονός προκειμένου να προειδοποιήσει και άλλους, τονίζοντας: «Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός σκυλιού που έφαγε λαγοκέφαλο στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.

Το γεγονός γνωστοποίησε η ιδιοκτήτρια της “Μορένα” προκειμένου να προειδοποιήσει και άλλους έτσι ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως αναφέρει η Μαρία Καλουδιώτη σε ανάρτηση στο προφιλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το τοξικό ψάρι είχε ξεβράσει το κύμα στην παραλία και το άτυχο σκυλάκι που περνούσε από το σημείο το είδε και το έφαγε με αποτέλεσμα μετά από μισή ώρα να ξεψυχήσει.

Αναλυτικά η κα Καλουδιώτη γράφει:

“Απέραντος πόνος…
Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.
Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.
Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη .
Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.
Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι..
Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.
Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πως νιώθουμε και οι τέσσερις.
Αντίο αγάπη μου…”

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