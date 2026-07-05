Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου που ξεκίνησε τη φωτιά – Οι ελιγμοί και η ομολογία

76χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος πυρκαγιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την τριβή του οχήματος με το έδαφος σε χωματόδρομο, οδηγώντας στην ανάφλεξη ξερής βλάστησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται να είναι 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη, καθώς προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης.
  • Στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει το όχημα σε χωματόδρομο, ο οδηγός φέρεται να πάτησε επανειλημμένα το γκάζι, προκαλώντας έντονη τριβή και σπινθήρες που οδήγησαν στην ανάφλεξη.
  • Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης φέρεται να είναι 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προέκυψε ότι προκάλεσε σπινθήρες, προβαίνοντας σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης.

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Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 76χρονος εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε χωματόδρομο, που βρίσκεται παράπλευρα επαρχιακού δρόμου. Στην αρχή του χωματόδρομου έχουν εντοπιστεί έντονα ίχνη φρεναρίσματος.

Το thesspost δημοσίευσε φωτογραφίες του οχήματος που έχει καεί ολοσχερώς.

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Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο το όχημα να ακινητοποιήθηκε σε σημείο του χωματόδρομου. Στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει, ο οδηγός φέρεται να πάτησε επανειλημμένα και με δύναμη το γκάζι, προκαλώντας έντονη τριβή του κάτω μέρους του αυτοκινήτου με το έδαφος. Η τριβή αυτή εκτιμάται ότι δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκάλεσαν την ανάφλεξη της ξερής βλάστησης και, στη συνέχεια, την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

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Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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