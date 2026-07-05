Ωραιόκαστρο: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου που ξεκίνησε τη φωτιά – Οι ελιγμοί και η ομολογία

Υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης φέρεται να είναι 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προέκυψε ότι προκάλεσε σπινθήρες, προβαίνοντας σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 76χρονος εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε χωματόδρομο, που βρίσκεται παράπλευρα επαρχιακού δρόμου. Στην αρχή του χωματόδρομου έχουν εντοπιστεί έντονα ίχνη φρεναρίσματος.

Το thesspost δημοσίευσε φωτογραφίες του οχήματος που έχει καεί ολοσχερώς.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο το όχημα να ακινητοποιήθηκε σε σημείο του χωματόδρομου. Στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει, ο οδηγός φέρεται να πάτησε επανειλημμένα και με δύναμη το γκάζι, προκαλώντας έντονη τριβή του κάτω μέρους του αυτοκινήτου με το έδαφος. Η τριβή αυτή εκτιμάται ότι δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκάλεσαν την ανάφλεξη της ξερής βλάστησης και, στη συνέχεια, την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.