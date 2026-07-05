Στρατιωτικές Σχολές: Η ακτινογραφία των βάσεων και οι προσδοκίες του ΓΕΕΘΑ

Οι στρατιωτικές σχολές αποτελούσαν ανέκαθεν έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, η οικονομική ανεξαρτησία από τα πρώτα φοιτητικά χρόνια και το κύρος του λειτουργήματος λειτουργούν ως ισχυρά κίνητρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το σκηνικό έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετο. Η θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), οι αυστηρές ψυχομετρικές και αθλητικές δοκιμασίες, αλλά και οι μεταβολές στις προτιμήσεις των νέων διαμόρφωσαν έναν νέο χάρτη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τη σύγκριση του enikos.gr για πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων το 2026.

Στην έρευνα του enikos.gr που ακολουθεί αποτυπώνεται μια απευθείας σύγκριση με τα δεδομένα του 2025 (τόσο σε επίπεδο μορίων όσο και σε αριθμό σπουδαστών), και παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις του ΓΕΕΘΑ για το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Η συνολική εικόνα των βάσεων στις στρατιωτικές σχολές για το 2026 χαρακτηρίζεται από σημαντικές αυξομειώσεις, με έντονη διαφοροποίηση ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της χρονιάς ήταν το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Επιστημών), όπου οι εξαιρετικές επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και η βελτίωση στα Μαθηματικά έδωσαν ισχυρή ανοδική ώθηση. Αντίθετα, οι σχολές που αντλούν υποψηφίους από το 1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών) κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται συγκριτικά οι βάσεις εισαγωγής για το 2026 σε σχέση με το 2025:

Στρατιωτική Σχολή / Κατεύθυνση Βάση 2025 (Μόρια) Βάση 2026 (Μόρια) Μεταβολή (Μόρια) ΣΣΑΣ – Νομικό 18.040 17.920 -120 ΣΣΑΣ – Ιατρικό 17.550 17.610 +60 Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ) 16.335 16.980 +645 Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι 14.685 14.850 +165 Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 14.500 14.580 +80 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μάχιμοι 11.069 11.420 +351 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα 10.865 11.310 +445 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα 9.170 9.580 +410 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) 8.940 9.250 +310

Σύγκριση σπουδαστών (2025 vs 2026): Ανάσχεση της διαρροής

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι στρατιωτικές σχολές το 2025 ήταν οι εκατοντάδες κενές θέσεις. Λόγω του φίλτρου της ΕΒΕ, πολλές σχολές «πρώτης γραμμής» (όπως η Ευελπίδων και η ΣΜΥ Όπλων) είχαν δει τα έδρανά τους να μένουν άδεια.

Το 2026, ωστόσο, τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δείχνουν μια εντυπωσιακή ανάκαμψη και άνοδο στον αριθμό των επιτυχόντων σπουδαστών, ως αποτέλεσμα της βαθμολογικής βελτίωσης των υποψηφίων και των διορθωτικών κινήσεων που εφαρμόστηκαν.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) : Η σχολή διατήρησε στο ακέραιο την ελκυστικότητά της. Οι επιτυχόντες που εισήχθησαν και φοίτησαν ανήλθαν σε 1.898 (συνολικά σε όλα τα έτη/τμήματα), παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τους 1.740 σπουδαστές του 2025.

: Η σχολή διατήρησε στο ακέραιο την ελκυστικότητά της. Οι επιτυχόντες που εισήχθησαν και φοίτησαν ανήλθαν σε 1.898 (συνολικά σε όλα τα έτη/τμήματα), παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τους 1.740 σπουδαστές του 2025. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) : Η σχολή που επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη το 2025, είδε τον αριθμό των επιτυχόντων της να εκτοξεύεται στους 994 σπουδαστές το 2026, έναντι μόλις 832 το 2025.

: Η σχολή που επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη το 2025, είδε τον αριθμό των επιτυχόντων της να εκτοξεύεται στους 994 σπουδαστές το 2026, έναντι μόλις 832 το 2025. Συνολικές Θέσεις (Προκήρυξη 2026): Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 προκηρύχθηκαν συνολικά 1.517 θέσεις εισακτέων. Η κατανομή περιλαμβάνει 580 θέσεις στα Ανώτατα Στρατιωτική Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ όπως ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), 220 θέσεις σε ΣΣΑΣ-ΣΑΝ και 717 θέσεις στις Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ). Λόγω της ανόδου των βάσεων και των καλύτερων γραπτών, το ποσοστό κάλυψης αυτών των θέσεων κινήθηκε σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Οι προσδοκίες του ΓΕΕΘΑ και το ενδιαφέρον των υποψηφίων

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) παρακολουθεί στενά αυτές τις τάσεις, καθώς η πλήρης στελέχωση των παραγωγικών σχολών αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων επιτελών, το ΓΕΕΘΑ περιμένει ότι ο αριθμός των υποψηφίων που θα εκδηλώσουν ενεργό ενδιαφέρον και θα υποβάλουν αιτήσεις για τις στρατιωτικές σχολές θα κυμανθεί σταθερά μεταξύ 12.000 και 14.000 ατόμων.

Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που προσήλθαν τελικά στις εξετάσεις —για παράδειγμα, στη ΣΜΥ προσήλθαν 1.043 υποψήφιοι το 2026 έναντι 966 το 2025— επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον αρχίζει να αναθερμαίνεται. Ωστόσο, το ΓΕΕΘΑ γνωρίζει καλά ότι το μεγάλο «φίλτρο» παραμένουν οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), όπου οι αυστηρές υγειονομικές και αθλητικές δοκιμασίες αποκλείουν διαχρονικά το 35-40% των ενδιαφερομένων.

Για να διατηρηθεί αυτή η ανοδική τάση και να μην επαναληφθούν οι απώλειες του παρελθόντος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε από το 2026 σε θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η δυνατότητα εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές από περισσότερα επιστημονικά πεδία (π.χ. άνοιγμα προς το 3ο και 4ο πεδίο), παράλληλα με τη σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της μέριμνας και των οικονομικών απολαβών των νεαρών σπουδαστών.

Με αφορμή την περίοδο επιλογής σπουδών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, το ΓΕΕΘΑ παρουσιάζει ένα βίντεο προβολής των Στρατιωτικών Σχολών, με στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων και την ανάδειξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ως μιας σύγχρονης επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική. Το βίντεο απευθύνεται στη νέα γενιά και εστιάζει στις αξίες της γνώσης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της εξέλιξης και της προσφοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβάλλεται η διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της μέριμνας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με έμφαση στις δυνατότητες εξέλιξης, την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες αλλά και της υποστήριξης της καθημερινότητας των στελεχών.

Στόχος είναι οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν μια επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας που συνδυάζει γνώσεις, επαγγελματική προοπτική και προσφορά στην Πατρίδα.