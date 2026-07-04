Βελόπουλος: Η ΝΔ βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό και διατηρεί ακόμα τον κ. Ντόκο στη θέση του

«Πριν από 3 χρόνια, η ΝΔ μας έλεγε ότι είχε κάνει μια ειδική υπηρεσία, που θα είχε κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην προστασία όλων των κρατικών φορέων από κυβερνοεπιθέσεις. Είδαμε το αποτέλεσμα με τον κ. Ντόκο» αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του σήμερα Σάββατο.

«Παρ’ όλα αυτά γελάει και το παρδαλό κατσίκι με το ρεζιλίκι του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την δήθεν υβριδική επίθεση και την χρήση ΑΙ, η οποία αποδεικνύει ότι η ΝΔ βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό και διατηρεί ακόμα στην θέση του τον κ. Ντόκο, ο οποίος την εθνική ξεφτίλα την έκανε πραγματικότητα» καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Βελόπουλος.