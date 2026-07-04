Βελόπουλος: Η ΝΔ βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό και διατηρεί ακόμα τον κ. Ντόκο στη θέση του

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό, διατηρώντας τον κ. Ντόκο στη θέση του. Η δήλωσή του αναφέρεται στην αποτυχία της ειδικής υπηρεσίας προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και στο «ρεζιλίκι» του Συμβουλίου Ασφαλείας για την «υβριδική επίθεση» και τη χρήση AI

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει ότι «Είδαμε το αποτέλεσμα με τον κ. Ντόκο», αναφορικά με την ειδική υπηρεσία της ΝΔ για κυβερνοεπιθέσεις.- Ο κ. Βελόπουλος δηλώνει ότι «γελάει και το παρδαλό κατσίκι με το ρεζιλίκι του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την δήθεν υβριδική επίθεση και την χρήση ΑΙ».- Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης καταλήγει ότι η ΝΔ «διατηρεί ακόμα στην θέση του τον κ.Ντόκο, ο οποίος την εθνική ξεφτίλα την έκανε πραγματικότητα»

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«Πριν από 3 χρόνια, η ΝΔ μας έλεγε ότι είχε κάνει μια ειδική υπηρεσία, που θα είχε κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην προστασία όλων των κρατικών φορέων από κυβερνοεπιθέσεις. Είδαμε το αποτέλεσμα με τον κ. Ντόκο» αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του σήμερα Σάββατο.

«Παρ’ όλα αυτά γελάει και το παρδαλό κατσίκι με το ρεζιλίκι του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την δήθεν υβριδική επίθεση και την χρήση ΑΙ, η οποία αποδεικνύει ότι η ΝΔ βάζει το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό και διατηρεί ακόμα στην θέση του τον κ. Ντόκο, ο οποίος την εθνική ξεφτίλα την έκανε πραγματικότητα» καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Βελόπουλος.

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