Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος

Η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος αποκαταστάθηκε στις 15:52, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Η διακοπή είχε προκληθεί από τις 12:10 λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή, επηρεάζοντας συγκεκριμένα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποκαταστάθηκε στις 15:52 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.
  • Η διακοπή της κυκλοφορίας είχε γίνει από τις 12:10 λόγω πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα κοντά στη γραμμή.
  • Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αποκαταστάθηκε στις 15:52 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12:10 είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα, κοντά στη γραμμή.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) είχε παραμείνει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) είχε παραμείνει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

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