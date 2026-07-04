Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος

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Αποκαταστάθηκε στις 15:52 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12:10 είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα, κοντά στη γραμμή.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) είχε παραμείνει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) είχε παραμείνει στον Σταθμό Νέας Περάμου.