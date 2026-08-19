ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την άρση προστασίας για 180 εκατ. στρέμματα παρθένων δασών

Σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασικών εκτάσεων στις ΗΠΑ ενδέχεται να πάψουν να προστατεύονται από την κατασκευή δρόμων και την υλοτομία, βάσει πρότασης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόταση προβλέπει την κατάργηση του λεγόμενου «κανόνα των ζωνών χωρίς δρόμους» (Roadless Rule), που θεσπίστηκε το 2001, επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, και περιορίζει την κατασκευή δρόμων, την υλοτομία και άλλες δραστηριότητες σε εκτάσεις εθνικών δασών που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες.

Breaking news: The Trump administration proposed a full repeal of a rule that has prevented road-building and logging inside tens of millions of acres of national forests, a move that environmental advocates fear could fragment already-threatened woodlands.… — The Washington Post (@washingtonpost) August 18, 2026

Σύμφωνα με την υπουργό Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, η ρύθμιση αυτή εμποδίζει υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση δασών να εκτελεί εργασίες για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

«Σε όλη τη χώρα, έχουμε δει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, πολύ πυκνά δάση, εισβολές εντόμων και ασθένειες, να μεταμορφώνουν υγιή τοπία σε αληθινές πυριτιδαποθήκες», ανέφερε η υπουργός στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της. «Εδώ και πολύ καιρό, απαρχαιωμένοι περιορισμοί εμποδίζουν να εφαρμόζονται, σε εκατομμύρια στρέμματα δασών μέθοδοι οι οποίες βελτιώνουν την υγεία των δασών και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών», πρόσθεσε.

Πάνω από το 95% των «ζωνών χωρίς δρόμους» εκτείνεται σε δέκα πολιτείες, όπως η Αλάσκα, η Αριζόνα, η Γιούτα και η Γουαϊόμιγκ. Μόνο τα παρθένα δάση στις πολιτείες Κολοράντο και Άινταχο δεν υπόκεινται στην κατάργηση των περιορισμών, λόγω συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε πολιτειακό επίπεδο.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για τις επιπτώσεις

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η υπόθεση θα καταλήξει στα δικαστήρια.

Για τη Ράντι Σπίβακ του Center for Biological Diversity, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει για να εφαρμοστεί η μεγαλύτερη εξολόθρευση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε δημόσιες εκτάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που αγωνίζεται για την προστασία της βιοποικιλότητας, το μέτρο που προτάθηκε από την κυβέρνηση για παράδειγμα θα διαταράξει το οικοσύστημα στα βόρεια Βραχώδη Όρη, όπου τα δάση χωρίς δρόμους είναι «σωσίβια» για τις αρκούδες και τους λύγκες, ή την περιοχή Τόγκας, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο δάσος των ΗΠΑ, στην Αλάσκα, με αιωνόβια δέντρα του είδους ελάτη Σίτκα και νερά κρίσιμα για τους πληθυσμούς των σολομών.

Οι περισσότερες από τις δασικές πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και ξεσπούν κοντά σε δρόμους, υπογράμμισε το Center for Biological Diversity.

Η επιστημονική επιθεώρηση Fire Ecology δημοσίευσε νωρίτερα φέτος μελέτη σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε περιοχές που απέχουν ως και 50 μέτρα από δρόμους.

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται την κλιματική αλλαγή, την ώρα που η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει τις δασικές πυρκαγιές πιο συχνές και πιο σφοδρές, κυρίως εξαιτίας των ξηρασιών που προκαλεί.