Βολιβία: Συνελήφθη σύμβουλος του προέδρου Πας για την ένοπλη επίθεση σε έγκυο δικηγόρο

Στη σύλληψη του προσωπικού συμβούλου του προέδρου Ροδρίγο Πας, Φερνάντο Σεριμέδο, προχώρησαν χθες, Τρίτη, οι αρχές στη Βολιβία, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα γυναικοκτονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο Σεριμέδο, Αργεντινός υπήκοος και πολιτικός σύμβουλος, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σάντα Κρουζ την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για το Μπουένος Άιρες, κατηγορείται ότι επιτέθηκε με όπλο σε δικηγόρο με την οποία διατηρούσε σχέση.

Ο ίδιος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχημένες προεκλογικές εκστρατείες δεξιών υποψηφίων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ άλλων του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και του προέδρου της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, με τον οποίο συνέχισε να συνεργάζεται και μετά την ανάδειξή του στην προεδρία, τον Νοέμβριο του 2025.

Η εισαγγελία, που διενεργεί έρευνα για «απόπειρα γυναικοκτονίας», ανακοίνωσε πως ζήτησε να προφυλακιστεί.

Η δικηγόρος, που αποκάλυψε πως είναι έγκυος τεσσάρων εβδομάδων, υποστήριξε πως έγινε μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, σκοτεινών υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν κατ’ αυτήν η κυβέρνηση.

🔴 #EnVideo | Bolivia 📌 Nadia Beller acusa al entorno del presidente Rodrigo Paz tras sobrevivir a un atentado 📌 La abogada boliviana, convaleciente tras recibir tres disparos, solicitó la intervención de la CIDH y denunció hechos de corrupción que involucran al círculo del… pic.twitter.com/ECdFSmRyOv — Extra News Mundo (@extranewsmundo) August 18, 2026

Σύμφωνα με την αφήγησή της, πήγε στο ξενοδοχείο μπροστά στο οποίο υπέστη επίθεση διότι είχε λάβει ανώνυμο μήνυμα που της υποσχόταν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019), του κυριότερου αντιπάλου του Ροδρίγο Πας.

Ο Φερνάντο Σεριμέδο την είχε ενθαρρύνει να πάει κι είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα την προστάτευαν σωματοφύλακές του.

Το κινητό τηλέφωνο και η τσάντα της δικηγόρου κλάπηκαν από τους δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πριν από μερικά χρόνια, η Νάδια Βέγιερ είχε διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο της Βολιβίας με τα χρώματα του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), του οποίου ηγέτης ήταν ακόμη τότε ο κ. Μοράλες. Χθες ωστόσο δήλωσε πως το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, έχοντας συμβολή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Ο ίδιος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχημένες προεκλογικές εκστρατείες δεξιών υποψηφίων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ άλλων του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και του προέδρου της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, με τον οποίο συνέχισε να συνεργάζεται και μετά την ανάδειξή του στην προεδρία, τον Νοέμβριο του 2025.