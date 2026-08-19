Βολιβία: Συνελήφθη σύμβουλος του προέδρου Πας για την ένοπλη επίθεση σε έγκυο δικηγόρο

Οι αρχές της Βολιβίας συνέλαβαν τον προσωπικό σύμβουλο του προέδρου Ροδρίγο Πας, Φερνάντο Σεριμέδο, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα γυναικοκτονίας εναντίον της δικηγόρου Νάδια Βέγιερ. Η έγκυος δικηγόρος Νάδια Βέγιερ κατηγορεί τον Σεριμέδο ότι βρίσκεται πίσω από την ένοπλη επίθεση εναντίον της, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι υπήρξε μάρτυρας «σκοτεινών υποθέσεων» στις οποίες εμπλέκεται η κυβέρνηση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Βολιβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές στη Βολιβία συνέλαβαν τον Φερνάντο Σεριμέδο, προσωπικό σύμβουλο του προέδρου Ροδρίγο Πας, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα γυναικοκτονίας.
  • Η έγκυος Βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ δέχθηκε επίθεση και κατηγόρησε τον κ. Σεριμέδο ότι βρισκόταν πίσω από την απόπειρα κατά της ζωής της.
  • Η κ. Βέγιερ υποστήριξε πως έγινε μάρτυρας σκοτεινών υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν η κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Σεριμέδο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη του προσωπικού συμβούλου του προέδρου Ροδρίγο Πας, Φερνάντο Σεριμέδο, προχώρησαν χθες, Τρίτη, οι αρχές στη Βολιβία, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα γυναικοκτονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο Σεριμέδο, Αργεντινός υπήκοος και πολιτικός σύμβουλος, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σάντα Κρουζ την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για το Μπουένος Άιρες, κατηγορείται ότι επιτέθηκε με όπλο σε δικηγόρο με την οποία διατηρούσε σχέση.

Ο ίδιος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχημένες προεκλογικές εκστρατείες δεξιών υποψηφίων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ άλλων του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και του προέδρου της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, με τον οποίο συνέχισε να συνεργάζεται και μετά την ανάδειξή του στην προεδρία, τον Νοέμβριο του 2025.

Η εισαγγελία, που διενεργεί έρευνα για «απόπειρα γυναικοκτονίας», ανακοίνωσε πως ζήτησε να προφυλακιστεί.

Η Βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Δευτέρας μπροστά από ξενοδοχείο στη Σάντα Κρους, στην ανατολική Βολιβία. Δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν μεταμφιεστεί σε διανομείς φαγητού και φορούσαν κράνη μοτοσικλετιστών, την πλησίασαν, ενώ κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον έναν από αυτούς να βγάζει πιστόλι από την τσέπη και να την και να την πυροβολεί, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν βολιβιανά τηλεοπτικά δίκτυα.

«Προφανώς ήθελε να με ξεφορτωθεί», δήλωσε η κ. Βέγιερ στο βολιβιανό τηλεοπτικό δίκτυο DTV από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύεται, κατηγορώντας τον κ. Σεριμέδο ότι βρισκόταν πίσω από την απόπειρα κατά της ζωής της.

Η δικηγόρος, που αποκάλυψε πως είναι έγκυος τεσσάρων εβδομάδων, υποστήριξε πως έγινε μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, σκοτεινών υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν κατ’ αυτήν η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, πήγε στο ξενοδοχείο μπροστά στο οποίο υπέστη επίθεση διότι είχε λάβει ανώνυμο μήνυμα που της υποσχόταν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019), του κυριότερου αντιπάλου του Ροδρίγο Πας.

Ο Φερνάντο Σεριμέδο την είχε ενθαρρύνει να πάει κι είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα την προστάτευαν σωματοφύλακές του.

Το κινητό τηλέφωνο και η τσάντα της δικηγόρου κλάπηκαν από τους δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πριν από μερικά χρόνια, η Νάδια Βέγιερ είχε διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο της Βολιβίας με τα χρώματα του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), του οποίου ηγέτης ήταν ακόμη τότε ο κ. Μοράλες. Χθες ωστόσο δήλωσε πως το τελευταίο διάστημα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, έχοντας συμβολή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Ο ίδιος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχημένες προεκλογικές εκστρατείες δεξιών υποψηφίων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ άλλων του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου και του προέδρου της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, με τον οποίο συνέχισε να συνεργάζεται και μετά την ανάδειξή του στην προεδρία, τον Νοέμβριο του 2025.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ