Νέος συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά στους Νέους Επιβάτες – Μήνυμα από το 112

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Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Μετά τα Κουφάλια, έχει ξεσπάσει νέα φωτιά στην περιοχή, Νέοι Επιβάτες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και από αέρος ένα ελικόπτερο. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.