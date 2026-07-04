Νέος συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά στους Νέους Επιβάτες – Μήνυμα από το 112

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
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Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Μετά τα Κουφάλια, έχει ξεσπάσει νέα φωτιά στην περιοχή, Νέοι Επιβάτες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και από αέρος ένα ελικόπτερο. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

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