Χάος σε πτήση από τη Μύκονο – Επιβάτες σηκώθηκαν όρθιοι κατά στην απογείωση και προκάλεσαν 3ωρη καθυστέρηση

Στιγμές έντασης και μεγάλη ταλαιπωρία, επικράτησαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, εξαιτίας της ανεύθυνης συμπεριφοράς. μιας ομάδας επιβατών. Τουλάχιστον δέκα άτομα, αγνόησαν επιδεικτικά τις οδηγίες του πληρώματος σε πτήση της εταιρείας Volotea με προορισμό τη Νάπολη, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

Το χρονικό του περιστατικού

Το αεροσκάφος βρισκόταν ήδη στον διάδρομο απογείωσης και ήταν έτοιμο να πετάξει, όταν έλυσαν τις ζώνες τους και σηκώθηκαν όρθιοι. Παρά τις επίμονες εκκλήσεις των αεροσυνοδών να επιστρέψουν στις θέσεις τους για λόγους ασφαλείας, εκείνοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν.

Βλέποντας ότι η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου, ο κυβερνήτης διέκοψε αμέσως τη διαδικασία απογείωσης και επέστρεψε.

Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Η συνέχεια δόθηκε με την είσοδο αστυνομικών στο αεροσκάφος. Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο. Προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, και φυσικά τους οδήγησαν εκτός αεροσκάφους.

Η απερίσκεπτη αυτή συμπεριφορά, είχε ως αποτέλεσμα η πτήση για τη Νάπολη, να καθυστερήσει για περισσότερες από τρεις ώρες, ενώ προκλήθηκε «ντόμινο» καθυστερήσεων και σε άλλες προγραμματισμένες πτήσεις του αεροδρομίου της Μυκόνου.