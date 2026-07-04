Χάος σε πτήση από τη Μύκονο – Επιβάτες σηκώθηκαν όρθιοι κατά στην απογείωση και προκάλεσαν 3ωρη καθυστέρηση

Στιγμές έντασης και μεγάλη ταλαιπωρία επικράτησαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, εξαιτίας της ανεύθυνης συμπεριφοράς μιας ομάδας νεαρών επιβατών που αγνόησαν επιδεικτικά τις οδηγίες του πληρώματος. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, την απομάκρυνση των εμπλεκομένων και τριών ωρών καθυστέρηση στην πτήση της Volotea με προορισμό τη Νάπολη, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

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Η συμπεριφορά τους προκάλεσε τρίωρη καθυστέρηση του δρομολογίου
Πηγή: Cyclades24
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χάος επικράτησε σε πτήση της Volotea από Μύκονο για Νάπολη, όταν ομάδα νεαρών επιβατών αγνόησε τις οδηγίες του πληρώματος και σηκώθηκε όρθια κατά την απογείωση.
  • Ο κυβερνήτης διέκοψε αμέσως τη διαδικασία απογείωσης και επέστρεψε, ενώ άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας επιβιβάστηκαν για να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους.
  • Η απερίσκεπτη αυτή συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα η πτήση να καθυστερήσει για περισσότερες από τρεις ώρες, προκαλώντας «ντόμινο» καθυστερήσεων και σε άλλες πτήσεις.

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Στιγμές έντασης και μεγάλη ταλαιπωρία, επικράτησαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, εξαιτίας της ανεύθυνης συμπεριφοράς. μιας ομάδας επιβατών. Τουλάχιστον δέκα άτομα, αγνόησαν επιδεικτικά τις οδηγίες του πληρώματος σε πτήση της εταιρείας Volotea με προορισμό τη Νάπολη, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

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Το χρονικό του περιστατικού

Το αεροσκάφος βρισκόταν ήδη στον διάδρομο απογείωσης και ήταν έτοιμο να πετάξει, όταν έλυσαν τις ζώνες τους και σηκώθηκαν όρθιοι. Παρά τις επίμονες εκκλήσεις των αεροσυνοδών να επιστρέψουν στις θέσεις τους για λόγους ασφαλείας, εκείνοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν.

Βλέποντας ότι η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου, ο κυβερνήτης διέκοψε αμέσως τη διαδικασία απογείωσης και επέστρεψε.

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Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Η συνέχεια δόθηκε με την είσοδο αστυνομικών στο αεροσκάφος. Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο. Προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, και φυσικά τους οδήγησαν εκτός αεροσκάφους.

Η απερίσκεπτη αυτή συμπεριφορά, είχε ως αποτέλεσμα η πτήση για τη Νάπολη, να καθυστερήσει για περισσότερες από τρεις ώρες, ενώ προκλήθηκε «ντόμινο» καθυστερήσεων και σε άλλες προγραμματισμένες πτήσεις του αεροδρομίου της Μυκόνου.

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