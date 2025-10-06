Πανικός σε αεροπορική πτήση: Επιβάτης που φορούσε «15 μάσκες» ούρλιαζε ότι οι ομοφυλόφιλοι «του προκαλούν καρκίνο»

Αναστάτωση στον αέρα σημειώθηκε σε πτήση από τη Μινεάπολη προς το Νιούαρκ, στις ΗΠΑ, όταν ένας επιβάτης που φορούσε «τουλάχιστον 15 μάσκες» προκάλεσε πανικό μέσα στο αεροπλάνο, φωνάζοντας παραληρηματικά ότι «οι ομοφυλόφιλοι του προκαλούν καρκίνο».

Η πτήση της Sun Country Airlines αναγκάστηκε να εκτρέψει την πορεία της και να προσγειωθεί εκτάκτως στο Σικάγο. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί το πρωί της Παρασκευής με προορισμό το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, όταν η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τον επιβάτη Seth Evans, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει αμέσως μετά την απογείωση, ισχυριζόμενος ότι τον «κυνηγούν συμμορίες gay».

Όπως είπε ο Evans στη Minnesota Star Tribune, «το χάος ξεκίνησε τη στιγμή που το αεροπλάνο απογειώθηκε, όταν άρχισε να παραληρεί ότι τον καταδιώκουν gay άνθρωποι».

Ο άνδρας συνέχισε να φωνάζει πως τον «ακτινοβολούν» και τον «ψήνουν» οι ομοφυλόφιλοι, υποστηρίζοντας ότι του προκαλούν καρκίνο. Ο μάρτυρας πρόσθεσε ότι, ίσως για να «προστατευτεί» από την υποτιθέμενη απειλή, ο επιβάτης φορούσε «τουλάχιστον 15 μάσκες» στο πρόσωπό του.

Σε κάποια στιγμή, ο άνδρας φώναξε επίσης: «Ο Τραμπ είναι εδώ!». Ανάμεσα στα ξεσπάσματά του, ωστόσο, έβρισκε χρόνο να καθίσει ήρεμα και να παίξει Candy Crush, πριν ξανασηκωθεί και αρχίσει να φωνάζει με όλη του τη δύναμη.

Το σημείο καμπής ήρθε όταν άρχισε να ουρλιάζει πως «το αεροπλάνο πέφτει», προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Η πτήση αναγκάστηκε τότε να προσγειωθεί εκτάκτως στο διεθνές αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο, όπου ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες από την αστυνομία του Σικάγο. Οι επιβάτες στη συνέχεια ανακρίθηκαν από τις αρχές, πριν το αεροσκάφος απογειωθεί ξανά και ολοκληρώσει το ταξίδι του προς το Νιούαρκ.

Σε ανακοίνωσή της, η Sun Country Airlines ανέφερε: «Η πτήση προσγειώθηκε χωρίς κανένα συμβάν και ο επιβάτης παραδόθηκε στις αρχές και απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος».

Με πληροφορίες από: New York Post

