e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών – Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα

Το “χρώμα του χρήματος” θα δουν από αύριο, Δευτέρα, 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά ν 69.856.913,67 ευρώ. Ειδικότερα:
Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:
- αύριο, 6 Ιουλίου 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
- από αύριο, 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.