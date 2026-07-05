e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών – Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα

Συνολικά 81.273 δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το "χρώμα του χρήματος" από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με τις πληρωμές να ανέρχονται συνολικά σε 69.856.913,67 ευρώ. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου, καλύπτοντας επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ανεργίας, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το “χρώμα του χρήματος” θα δουν από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας), καθώς και 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το “χρώμα του χρήματος” θα δουν από αύριο, Δευτέρα, 6 Ιουλίου έως τις  10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από  τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά ν 69.856.913,67 ευρώ. Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • αύριο, 6 Ιουλίου  13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
  • από αύριο, 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου  16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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