Ωραιόκαστρο: Πυκνός καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης – ΦΩΤΟ και βίντεο αναγνωστών

Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν από αέρος ρίψεις νερού στην προσπάθεια να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Υπενθυμίζεται ότι ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προέκυψε ότι προκάλεσε σπινθήρες, προβαίνοντας σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Οι φλόγες έχουν φτάσει πολύ κοντά σε κατοικίες περιοχών που έχουν εκκενωθεί, ενώ εκτός από την εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η πυρκαγιά επεκτάθηκε επίσης σε εργοστάσιο με υφάσματα. Ζημιές –από μικρές έως εκτεταμένες– έχουν διαπιστωθεί σε σπίτια, αποθήκες και υποδομές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν αυτή την ώρα 154 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Το κυρίως μέτωπο αναπτύσσεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία εξακολουθεί να φλέγεται εδώ και ώρες, με διάφορα υλικά να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Η φωτιά είχε τυλίξει και στύλους μεταφοράς ρεύματος, με τον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.

“Ας πολλαπλασιαστούν τα εναέρια τώρα”

Ο Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, κ. Δανηιλίδης δήλωσε το μαύρο νέφος πρέπει να έχει τοξικά. «Χρειάζεται όποιοι είναι υποχρεωμένοι να κινούνται να φορούν προστατευτικές μάσκες. Ευτυχώς έχουν πέσει οι άνεμοι. Ας πολλαπλασιαστούν τα εναέρια τώρα, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα δυναμώσουν οι άνεμοι. Ανεβαίνουν τα μποφόρ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και θα έχουμε αναζωπυρώσεις» σημείωσε.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, καλεί τους δημότες που απομακρύνθηκαν να παραμείνουν ασφαλείς στα σημεία που υποδείχθηκαν από την Πολιτική Προστασία και να μην προσπαθήσουν να επιστρέψουν στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, πριν από την πλήρη κατάσβεσή της.

Αναγνώστρια του enikos αναφέρει πως οι καπνοί έχουν φτάσει στην περιοχή. «Ξυπνήσαμε με καπνούς σήμερα στους Αμπελοκήπους αν και απέχουμε μερικά χιλιόμετρα» περιγράφει.

Αναγνώστης του enikos από την Ευκαρπία έστειλε βίντεο που φαίνεται ο καπνός.

Ταυτόχρονα, δύο ομάδες του σχεδίου “Δευκαλίων” έχουν διατεθεί με άδεια του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης, μετά από αίτημα της Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχουν διατεθεί και οχήματα του στρατού (μεταφοράς προσωπικού, εκσκαφείς κ.ά), για τη μεταφορά των κατοίκων και την εκκένωση οικισμών.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Μετά τη μία τα ξημερώματα, εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής και για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας, ενώ νωρίτερα εκκενώθηκε προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων.

Πολλαπλές πυρκαγιές στην Κεντρική Μακεδονία

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 έως 17 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12:30, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίστηκε η κατάσβεση στο Λειψύδριο και στην Κρηστώνη Κιλκίς.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε τη σημασία των καθαρών οικοπέδων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η απομάκρυνση ξερών χόρτων και καύσιμης ύλης μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση της φωτιάς και να δώσει κρίσιμο χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.