Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη και άλλες 4 περιφέρειες – Δείτε τον χάρτη

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές δομές, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στην κατηγορία 4 εντάσσονται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Αττικής Περιφέρεια Πελοποννήσου: Π.Ε. Κορινθίας

Πελοποννήσου: Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Π.Ε. Εύβοιας

Στερεάς Ελλάδας: Π.Ε. Εύβοιας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Π.Ε. Χίου, Σάμου και Ικαρίας

Βορείου Αιγαίου: Π.Ε. Χίου, Σάμου και Ικαρίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδες

Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδες Περιφέρεια Κρήτης

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν:

το κάψιμο ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού

τη χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, όπως τροχοί, δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης

τη χρήση υπαίθριων ψησταριών σε επικίνδυνες συνθήκες

τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων

τις εργασίες στην ύπαιθρο που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση φωτιάς

Σε περίπτωση που οι πολίτες εντοπίσουν εστία φωτιάς, πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην πρόβλεψη.