Εικονικές συνταγογραφήσεις: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Γιατροί και φαρμακοποιοί μέλη του

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Κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης είχε πρωταγωνιστές τόσο γιατρούς όσο και διαχειριστές φαρμακείων, ενώ ως εγκέφαλος εμφανίζεται ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 2023.

Αναλυτικότερα, γιατροί, φαρμακοποιοί και διαχειριστές φαρμακείων φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα με απάτες “μαμούθ” σε βάρος του ΕΟΠΠΥ. Πώς γινόταν αυτό; Χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ηλικιωμένων και πολιτών που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, έχουν προκαλέσει στον ΕΟΠΥΥ ζημία που υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ.

Αρχηγικό μέλος εκτιμάται ότι είναι ιδιοκτήτης φαρμακείων σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, ο οποίος μάλιστα ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023.

Ένα από τα φαρμακεία στα οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης με τις εικονικές συνταγογραφήσεις βρίσκεται ελάχιστα μέτρα μακριά από το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται οικογενειακός γιατρός και εμπλέκεται και αυτός στο κύκλωμα.

Ο Πάνος Παπανικολάου, γγ της ΟΕΝΓΕ και μέλος της ΕΙΝΑΠ δήλωσε στον ANT1:

«Είναι σαφές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των έντιμων υγειονομικών καταδικάζουμε με αποτροπιασμό αυτά τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, τα οποία τα βλέπουμε επειδή είμαστε σε ένα νοσηρό περιβάλλον. Προφανώς υπάρχουν ατέλειες και αδύνατα σημεία στην όλη διαδικασία δηλαδή και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά και στην εκτέλεση των συνταγών».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, ο φερόμενος ως αρχηγός, αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται σε κάποιο κομματικό όργανο, ούτε στα μητρώα. Η είδηση όμως έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Αναμένεται να απολογηθεί την Δευτέρα.