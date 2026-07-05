Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες – Τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό

Στο 424 ΓΣΝΕ μεταφέρθηκαν συνολικά τέσσερις πυροσβέστες, στο πλαίσιο της υγειονομικής υποστήριξης για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στην εξελισσόμενη πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι τρεις πυροσβέστες αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένας διακομίστηκε με ορθοπεδικό περιστατικό. Οι τρεις από τους τέσσερις μεταφέρθηκαν επιπλέον στο 424 ΓΣΝΕ, εκ των οποίων οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα και ο ένας με ορθοπεδικό περιστατικό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή. Δέκα ασθενοφόρα οχήματα, διασώστες και γιατροί επιχειρούν στο πεδίο, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή του ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ Βόρειας Ελλάδας, και του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες δυνάμεις ολοκλήρωσαν με ασφάλεια την εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας». Συνολικά, 29 φιλοξενούμενοι μεταφέρθηκαν στο 424 ΓΣΝΕ με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων του 424 ΓΣΝΕ. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα υγείας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις του, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η κινητοποίηση συνεχίζεται στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.