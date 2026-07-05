Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 76χρονος που είχε προσαχθεί για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 76χρονο άνδρα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ο άνδρας οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Από την πρώτη στιγμή, ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης.

Τα στελέχη των υπηρεσιών πραγματοποίησαν έρευνα, συνέλεξαν στοιχεία και εξέτασαν μαρτυρικές καταθέσεις. Από την αξιολόγηση των δεδομένων προέκυψε, σύμφωνα με την προανάκριση, η εμπλοκή του 76χρονου στην πρόκληση της πυρκαγιάς.

Με βάση τα ίδια στοιχεία και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε τη φωτιά όταν προέβη σε επικίνδυνη ενέργεια με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο άνδρας παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Η κινητοποίηση της Δ.Α.Ε.Ε. και του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης οδήγησε στην άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών.

Τα πρόστιμα και οι συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 01:00 της 5ης Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 158 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 145, ποσοστό 91,77%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 13, ποσοστό 8,23%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πρόθεση.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών ή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.