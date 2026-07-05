Θεσσαλονίκη: Πύρινος εφιάλτης στο Ωραιόκαστρο, στις φλόγες βιοτεχνικό κτίριο – Προσήχθη ένας 76χρονος, εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων»

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Μεγάλη φωτιά συνεχίζει να μαίνεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της. Το μέτωπο παραμένει μεγάλο, ενώ οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τη νύχτα η επιχείρηση γίνεται δυσκολότερη, καθώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού.

Οι αρχές προσήγαγαν έναν 76χρονο ως ύποπτο για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του άνδρα στο συμβάν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κινητοποίηση της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέλεξαν και αξιολόγησαν στοιχεία από την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενδέχεται να προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι πιθανώς οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις κινήσεις του 76χρονου και την έναρξη της πυρκαγιάς.

Ο άνδρας οδηγείται για περαιτέρω έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών κατά τον χρόνο του συμβάντος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 76χρονος φέρεται να μην ήταν νηφάλιος.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην περιοχή υπάρχουν βιομηχανικά κτίρια και βιοτεχνίες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 38 οχήματα και εθελοντές. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε ρίψεις νερού.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετακινούνται προληπτικά και προς το Δερβένι, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκκενώθηκε η Ανθούπολη μέσω του 112

Η περιοχή της Ανθούπολης έχει ήδη εκκενωθεί. Στις 20:52 εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή προς το ΤΙΤΑΝ.

Στο μήνυμα του 112 αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων»

Οι αρχές ολοκλήρωσαν την εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» στο Ωραιόκαστρο, για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή. Από τη δομή απομακρύνθηκαν 157 τρόφιμοι και το προσωπικό.

Από το Ίδρυμα απομακρύνθηκαν πρώτα οι περιπατητικοί πάσχοντες και στη συνέχεια οι κατάκοιτοι τρόφιμοι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τέσσερα λεωφορεία, το τελευταίο από τα οποία αναχώρησε από τη δομή πριν από λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 120 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν στο Κονταξοπούλειο και 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς.