Ωραιόκαστρο: Προσήχθη 76χρονος ως ύποπτος για τη μεγάλη πυρκαγιά

Προσήχθη ένας 76χρονος ως ύποπτος για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πιθανή εμπλοκή του άνδρα στο συμβάν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κινητοποίηση της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση. Ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέλεξαν και αξιολόγησαν στοιχεία από την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι πιθανώς οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις κινήσεις του 76χρονου και την έναρξη της πυρκαγιάς.

Ο άνδρας οδηγείται για περαιτέρω έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών κατά τον χρόνο του συμβάντος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 76χρονος φέρεται να μην ήταν νηφάλιος.