Ωραιόκαστρο: Προσήχθη 76χρονος ως ύποπτος για τη μεγάλη πυρκαγιά

Οι αρχές προσήγαγαν έναν 76χρονο άνδρα ως ύποπτο για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συμμετέχει στις έρευνες, ενώ εξετάζεται εάν ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

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Ωραιόκαστρο- φωτιά- Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσήχθη ένας 76χρονος ως ύποπτος για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο.
  • Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
  • Οι αρχές εξετάζουν εάν η επικίνδυνη συμπεριφορά του 76χρονου με το όχημά του προκάλεσε σπινθήρες που οδήγησαν στη φωτιά. Ο άνδρας φέρεται να μην ήταν νηφάλιος κατά τον χρόνο του συμβάντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προσήχθη ένας 76χρονος ως ύποπτος για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πιθανή εμπλοκή του άνδρα στο συμβάν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κινητοποίηση της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση. Ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέλεξαν και αξιολόγησαν στοιχεία από την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι πιθανώς οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις κινήσεις του 76χρονου και την έναρξη της πυρκαγιάς.

Ο άνδρας οδηγείται για περαιτέρω έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών κατά τον χρόνο του συμβάντος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 76χρονος φέρεται να μην ήταν νηφάλιος.

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