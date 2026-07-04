Ωραιόκαστρο: Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Πυροσβεστική ενισχύει συνεχώς τις δυνάμεις της στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026, περίπου στις 20:30.

Η φωτιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 38 οχήματα και εθελοντές. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε ρίψεις νερού, ωστόσο τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους λόγω της νύχτας.

Μήνυμα από το 112 και προληπτικές απομακρύνσεις

Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Παράλληλα, οι αρχές ολοκλήρωσαν την προληπτική απομάκρυνση των φιλοξενούμενων από το Ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμονας». Συνολικά μεταφέρθηκαν 157 άτομα με αναπηρία. Από αυτά, τα 100 μεταφέρθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο» και τα υπόλοιπα 57 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone, το οποίο διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική στην Κεντρική Μακεδονία

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 17 εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που προκάλεσε σημαντική διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Παρά τις πολλαπλές εστίες, η ενίσχυση των δυνάμεων συνεχίζεται. Το Πυροσβεστικό Σώμα δίνει μάχη με τις φλόγες, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Όλες οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κεντρική Μακεδονία έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Σήμερα, ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος, ενώ και για αύριο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος στην περιοχή.