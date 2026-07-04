Σάμος: Τριετής φυλάκιση σε 50χρονη Ουκρανή για τηλεφωνικές απάτες – Πώς “παγίδευε τα θύματά της

Ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών χωρίς αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σάμου σε 50χρονη Ουκρανή, η οποία συνελήφθη για τη συμμετοχή της σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ζητώντας χιλιάδες ευρώ για δήθεν χειρουργεία μετά από τροχαία

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Κοινωνία

Κλοπιμαία και σύνεργα που χρησιμοποιούσε η Ουκρανή
Πηγή: Samos24
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φυλακή οδηγήθηκε η 50χρονη Ουκρανή που συνελήφθη στη Σάμο για συμμετοχή σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, με ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
  • Το κύκλωμα τηλεφωνούσε με απόκρυψη, παρουσιαζόμενο ως γιατροί ή αστυνομικοί, ζητώντας από 35.000 έως 80.000 ευρώ για δήθεν επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις συγγενικών προσώπων μετά από τροχαία.
  • Η 50χρονη συνελήφθη στη Σάμο παραλαμβάνοντας κοσμήματα από θύμα, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να μην εμπιστεύονται ανάλογες τηλεφωνικές κλήσεις και να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία.

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Ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σάμου στην 50χρονη με καταγωγή από την Ουκρανία, η οποία συνελήφθη για τη συμμετοχή της, σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, μετά από διαδοχικές απόπειρες που σημειώθηκαν σε βάρος κατοίκων του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι μάρτυρες περιέγραψαν αναλυτικά τη δράση του κυκλώματος, καταθέτοντας ότι δέχονταν τηλεφωνήματα με απόκρυψη, από άτομα που παρουσιάζονταν ως γιατροί ή αστυνομικοί.

Οι άγνωστοι τους ενημέρωναν ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και απαιτούσαν άμεσα χρήματα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να τοποθετηθούν ειδικές χρυσές βίδες στο πόδι του τραυματία. Τα ποσά που ζητούσαν οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι τον πανικό και την αγωνία των υποψήφιων θυμάτων, κυμαίνονταν από 35.000 έως και 80.000 ευρώ.

Στην υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη της 50χρονης, τα μέλη του κυκλώματος τηλεφώνησαν σε γυναίκα ισχυριζόμενα ότι συγγενής της προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 7χρονο παιδί στην Αθήνα. Για να αποφευχθούν οι ποινικές συνέπειες, απαίτησαν αρχικά το ποσό των 180.000 ευρώ από τους γονείς του παιδιού, αλλά μετά από διαπραγμάτευση έπεισαν το θύμα να αφήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων μια σακούλα με κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, πάνω στην οποία είχε αναγράψει το ονοματεπώνυμο που της υπέδειξαν.

Τα κοσμήματα παρέλαβε η κατηγορούμενη, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς στην πλατεία Πυθαγόρα.

Απολογούμενη, η 50χρονη υποστήριξε ότι αντίστοιχες τηλεφωνικές απάτες πραγματοποιούνται και στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ηγετικά μέλη την έστειλαν στη Σάμο αποκλειστικά για να παραλαμβάνει τα χρήματα ή τα τιμαλφή, από τα σημεία που υποδείκνυαν στα θύματα. Όπως εξήγησε, μετά από κάθε παραλαβή φωτογράφιζε τη λεία και έστελνε τις εικόνες μέσω του κινητού της τηλεφώνου στους συνεργούς της, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η αποστολή είχε ολοκληρωθεί.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη καταδίκη, οι αστυνομικές Αρχές, υπενθυμίζουν στους πολίτες να μην εμπιστεύονται ανάλογες τηλεφωνικές κλήσεις και να επικοινωνούν άμεσα με τους συγγενείς τους ή με την Αστυνομία, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Πηγή: Samos24

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