Στέλιος Διονυσίου: «Η Αγνή μου είναι ένας βράχος – Θεωρώ ότι η “δουλειά” της μαμάς, είναι η πιο δύσκολη του κόσμου»

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής Στέλιος Διονυσίου παραχώρησε συνέντευξη στην ψυχαγωγική εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, όπου μίλησε με τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του, Αγνή Καλουμένου.

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Στέλιος Διονυσίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε συνέντευξη ο Στέλιος Διονυσίου, κάνοντας μία τρυφερή εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Αγνή Καλουμένου.
  • Ο καταξιωμένος ερμηνευτής ανέφερε πως η σύζυγός του είναι «ένας βράχος» και πως «η “δουλειά” της μαμάς, είναι η πιο δύσκολη του κόσμου». Για εκείνον, «Όλες αυτές οι γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά, είναι ηρωίδες».
  • Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Στέλιος Διονυσίου αποκάλυψε πως «Κάποιες φορές επέλεξα να είμαι πιο πίσω», τονίζοντας ότι «ορισμένες φορές κάποια οικογενειακά θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από τα επαγγελματικά».

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Στο «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε συνέντευξη ο Στέλιος Διονυσίου, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, μιλώντας στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN, έκανε μία τρυφερή εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Αγνή Καλουμένου.

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Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Στέλιος Διονυσίου ανέφερε πως: «Εγώ το έχω πει, η Αγνή μου είναι ένας βράχος. Είναι 24 ώρες το 24ωρο με τα παιδιά, είναι εκεί, είναι δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι η “δουλειά” της μαμάς, είναι η πιο δύσκολη του κόσμου. Και όταν έχεις να ασχοληθείς με δύο μωρά, και όχι με ένα. Όλες αυτές οι γυναίκες, που μεγαλώνουν παιδιά, για εμένα είναι ηρωίδες». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, είπε ότι: «Κάποιες φορές επέλεξα να είμαι πιο πίσω. Ορισμένες φορές κάποια οικογενειακά θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από τα επαγγελματικά. Όταν δεν έχεις διάθεση, ειδικά στη δική μας τη δουλειά, καλύτερα να κάτσεις στο σπίτι σου και να ξεκουραστείς για κάποιο διάστημα. Να το ξεπεράσεις και να επανέλθεις. Γιατί και ο κόσμος που θα έρθει να σε ακούσει, δεν φταίει να σε βλέπει μουτρωμένο, στεναχωρημένο, κάπως. Δεν το θεωρώ σωστό». 

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