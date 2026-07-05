Αχαΐα: Μητέρα κατήγγειλε ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου της από τέσσερα άτομα – Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

Μητέρα κατήγγειλε ότι τέσσερις νεαροί ξυλοκόπησαν τον 14χρονο γιο της σε χωριό της δυτικής Αχαΐας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Καραμανδάνειο Πάτρα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου σε χωριό της δυτικής Αχαΐας, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον γιο της το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
  • Ο 14χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, ενώ η Αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου σε χωριό της δυτικής Αχαΐας, έπειτα από καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα κατήγγειλε ότι τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον γιο της το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Οι δράστες φέρονται να χτύπησαν τον 14χρονο και να του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Στο Καραμανδάνειο ο 14χρονος

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.

Ο 14χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Η Αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης

Το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το tempo24, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε του περιστατικού.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ