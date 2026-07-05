Αχαΐα: Μητέρα κατήγγειλε ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου της από τέσσερα άτομα – Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

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Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου σε χωριό της δυτικής Αχαΐας, έπειτα από καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα κατήγγειλε ότι τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον γιο της το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Οι δράστες φέρονται να χτύπησαν τον 14χρονο και να του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Στο Καραμανδάνειο ο 14χρονος

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.

Ο 14χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Η Αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης

Το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το tempo24, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε του περιστατικού.