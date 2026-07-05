Θεσσαλονίκη: Μήνυμα του 112 στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου λόγω καπνών – «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη τα ξημερώματα της Κυριακής στους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου, λόγω των πυκνών καπνών από τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Οι οδηγίες προς τους πολίτες
Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους». Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προστατευθούν από την έκθεση στους καπνούς, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
Η κινητοποίηση των αρχών παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να εφαρμόζουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.