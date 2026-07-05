Θεσσαλονίκη: Μήνυμα του 112 στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου λόγω καπνών – «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου για πυκνούς καπνούς από πυρκαγιά και τους κάλεσε να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ωραιόκαστρο, φωτιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη τα ξημερώματα της Κυριακής στους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου, λόγω των πυκνών καπνών από τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
  • Η κινητοποίηση των αρχών παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να εφαρμόζουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη τα ξημερώματα της Κυριακής στους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου, λόγω των πυκνών καπνών από τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους». Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προστατευθούν από την έκθεση στους καπνούς, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η κινητοποίηση των αρχών παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να εφαρμόζουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ