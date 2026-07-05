Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου 2026. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν επίσης εθελοντές και εθελοντικές ομάδες, οι οποίοι συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Συνδρομή από Περιφέρεια, στρατό, ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συμβάλλουν στις επιχειρήσεις.

Το ΓΕΕΘΑ ενεργοποίησε την ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία έχει αναπτύξει δυνάμεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση, όπου απαιτηθεί.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Οι Αρχές έστειλαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Το πρώτο μήνυμα εκδόθηκε το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 20:52, και καλούσε τους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Στις 01:19 τα ξημερώματα της Κυριακής, 5 Ιουλίου 2026, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λητής.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 01:44, το 112 έστειλε ακόμη ένα μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών.