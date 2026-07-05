Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες – Μηνύματα 112 σε Φιλοθέη και Ανθούπολη, έχουν καεί σπίτια και εργοστάσια, συνελήφθη 76χρονος

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Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου 2026. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 20:30, σε περιοχή όπου υπάρχουν βιομηχανικά κτίρια, βιοτεχνίες, εργοστάσιο και αποθήκη. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς, καθώς το μέτωπο παραμένει μεγάλο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση έγινε δυσκολότερη, καθώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και εθελοντικές ομάδες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε ρίψεις νερού.

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Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 76χρονο άνδρα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ο άνδρας οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Από την πρώτη στιγμή, ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης.

Τα στελέχη των υπηρεσιών πραγματοποίησαν έρευνα, συνέλεξαν στοιχεία και εξέτασαν μαρτυρικές καταθέσεις. Από την αξιολόγηση των δεδομένων προέκυψε, σύμφωνα με την προανάκριση, η εμπλοκή του 76χρονου στην πρόκληση της πυρκαγιάς.

Με βάση τα ίδια στοιχεία και την ομολογία του, ο 76χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν προέβη σε επικίνδυνη ενέργεια με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο άνδρας παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

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Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Οι Αρχές έστειλαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Το πρώτο μήνυμα εκδόθηκε το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 20:52, και καλούσε τους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Στο μήνυμα του 112 αναφερόταν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Στις 01:19 τα ξημερώματα της Κυριακής, 5 Ιουλίου 2026, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λητής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το μήνυμα ανέφερε: «Απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λητής».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο #Ευκαρπίας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Λίγη ώρα αργότερα, στις 01:44, το 112 έστειλε ακόμη ένα μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φιλοθέη Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο #Ευκαρπίας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συνδρομή από Περιφέρεια, στρατό, ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συμβάλλουν στις επιχειρήσεις.

Το ΓΕΕΘΑ ενεργοποίησε την ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία έχει αναπτύξει δυνάμεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Την επιχείρηση συντονίζουν το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας, το ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ Βόρειας Ελλάδας και το Συντονιστικό Κέντρο του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 424 ΓΣΝΕ με αναπνευστικά προβλήματα.

Εκκενώθηκε το Ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων»

Οι Αρχές ολοκλήρωσαν, για προληπτικούς λόγους, την εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» στο Ωραιόκαστρο, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή. Από τη δομή απομακρύνθηκαν 157 τρόφιμοι και το προσωπικό.

Από το Ίδρυμα απομακρύνθηκαν πρώτα οι περιπατητικοί πάσχοντες και στη συνέχεια οι κατάκοιτοι τρόφιμοι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τέσσερα λεωφορεία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 120 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν στο Κονταξοπούλειο και 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα υγείας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις του, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η κινητοποίηση συνεχίζεται στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Χώρος υποδοχής στο κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας

Οι κάτοικοι της Φιλοθέης που απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους μπορούν να βρουν προσωρινό καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, όπως ενημέρωσε ο Δήμος Παύλου Μελά.

Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται κοντά στα κοιμητήρια Ευκαρπίας και θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής για τους κατοίκους που χρειάστηκε να απομακρυνθούν. Στον χώρο θα υπάρχουν είδη πρώτης ανάγκης, νερό και τρόφιμα, προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των πολιτών.