Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία λύγισε την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά με πέναλτι του Εμπαπέ – Δείτε βίντεο

Η Γαλλία νίκησε 1-0 την Παραγουάη στη Φιλαδέλφεια, για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 70ό λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ντουέ έπειτα από ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν είχε τον έλεγχο της μπάλας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως δυσκολεύτηκε να διασπάσει την οργανωμένη άμυνα της Παραγουάης. Οι παίκτες του Γκουστάβο Αλφάρο αμύνθηκαν με συνέπεια, περιόρισαν τους χώρους και προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως μέσω αντεπιθέσεων.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση το Μαρόκο, το οποίο είχε αποκλείσει νωρίτερα τον Καναδά. Ο προημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, στις 23:00, στη Βοστόνη.

Η Γαλλία είχε την κατοχή, η Παραγουάη κράτησε το μηδέν

Η Γαλλία μπήκε στον αγώνα με στόχο να κυκλοφορήσει την μπάλα και να βρει διαδρόμους προς την εστία του Χιλ. Η Παραγουάη επέλεξε από τα πρώτα λεπτά χαμηλό αμυντικό μπλοκ και κράτησε πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα.

Οι «τρικολόρ» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως δεν δημιούργησαν πολλές καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κονέ και ο Ραμπιό δοκίμασαν σουτ έξω από την περιοχή, χωρίς να απειλήσουν ουσιαστικά. Στο 38ο λεπτό, ο Ντεμπελέ πήρε την μπάλα από τα δεξιά μέσα στην περιοχή και επιχείρησε τελείωμα, όμως οι αμυντικοί της Παραγουάης παρενέβησαν και παραχώρησαν κόρνερ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τη Γαλλία να διατηρεί την κατοχή και την Παραγουάη να προστατεύει αποτελεσματικά την περιοχή της.

Ο Ντουέ κέρδισε το πέναλτι, ο Εμπαπέ έδωσε τη λύση

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά. Η Γαλλία συνέχισε να πιέζει, ενώ η Παραγουάη παρέμεινε προσηλωμένη στην άμυνα. Στο 54ο λεπτό, ο Κονέ εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Χιλ απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το 0-0.

Η λύση για τη Γαλλία ήρθε στο 67ο λεπτό. Ο Ντουέ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή αντί του Μπαρκολά, έκανε ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Ντιέγκο Γκόμες. Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στο monitor και καταλόγισε πέναλτι.

Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση στο 70ό λεπτό και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία, ενώ ο Χιλ κινήθηκε προς την αντίθετη πλευρά. Με αυτό το γκολ, ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα επτά τέρματα στη διοργάνωση και τα 19 συνολικά σε Μουντιάλ.

Μετά το 1-0, η Παραγουάη προσπάθησε να βρει περισσότερους χώρους και να ανεβάσει την πίεσή της. Ο Μαουρίσιο είχε μία από τις καλύτερες στιγμές της ομάδας του λίγο πριν από τις καθυστερήσεις, όμως το σουτ του κατέληξε στον Μενιάν.

Στο φινάλε, ο Εμπαπέ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Χιλ, όμως, απέκρουσε αρχικά δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και στη συνέχεια σταμάτησε με διπλή επέμβαση τις προσπάθειες του Γάλλου επιθετικού μέσα από την περιοχή.

Το τελικό 1-0 έδωσε στη Γαλλία την πρόκριση στα προημιτελικά για τέταρτη συνεχόμενη φορά και ολοκλήρωσε την πορεία της Παραγουάης στη διοργάνωση.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ – ΓΑΛΛΙΑ 0-1

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 19′ Μπαρκολά, 81′ Κονέ, 90+8′ Ολίσε.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Δεν υπήρξαν

ΔΟΚΑΡΙΑ: Δεν υπήρξαν.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ(Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ – Κάσερες, Γκ. Γκόμεζ (71′ Μαουρίσιο), Βελάσκες, Αλντερέτε (59′ Κανάλε), Αλόνσο – Αλμιρόν (72′ Άβαλος), Ντ. Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα – Εντσίσο (61′ Καμπαγιέρο).

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντινιέ – Ραμπιό, Κονέ – Ντεμπελέ (84′ Τσέρκι), Ολίσε, Μπαρκολά (61′ Ντουέ) – Εμπαπέ.