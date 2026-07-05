Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 στην Φιλοθέη – «Απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας»

Νέα εντολή απομάκρυνσης μέσω του 112 εστάλη τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της Φιλοθέης να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φιλοθέη Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».