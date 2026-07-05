Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα

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Στο 424 ΓΣΝΕ μεταφέρθηκε ένας πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Το ΕΚΑΒ τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι δυνάμεις του κινητοποιήθηκαν άμεσα και παρέμειναν στο πεδίο, με στόχο την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Την επιχείρηση συντονίζουν το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας, ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ Βόρειας Ελλάδας, και το Συντονιστικό Κέντρο του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Με ασφάλεια η εκκένωση του Ιδρύματος «Άγιος Παντελεήμονας»

Οι αρμόδιες δυνάμεις ολοκλήρωσαν με ασφάλεια την εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας». Στο πλαίσιο της επιχείρησης, 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος μεταφέρθηκαν στο 424 ΓΣΝΕ.

Η μεταφορά έγινε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων του 424 ΓΣΝΕ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, το ΕΚΑΒ διακόμισε στο 424 ΓΣΝΕ έναν πυροσβέστη, ο οποίος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις του, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η κινητοποίηση συνεχίζεται στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.