Θεσσαλονίκη: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της Ανθούπολης – «Απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λητής»

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Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη τα ξημερώματα της Κυριακής στους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην Ανθούπολη να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λητής και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το μήνυμα του 112

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το μήνυμα αναφέρει: «Απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λητής».

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να κινηθούν με ψυχραιμία και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.